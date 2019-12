Castagne trapt debutant Atalanta naar 1/8e finales van kampioenenbal

Met 0 op 9 was Atalanta dramatisch begonnen aan zijn eerste Champions League. Enkel Newcastle (2002-2003) slaagde er in het verleden in om na 3 nederlagen toch nog door te stoten naar de volgende ronde.

Maar na een gelijkspel tegen Manchester City en een zege tegen Dinamo Zagreb was de volgende ronde plots weer haalbaar voor Castagne en co.

In Donjetsk was het wachten tot de 66e minuut op een goal. Een voorzet van Alejandro Gomez kwam tot bij Castagne, die de 0-1 binnentrapte. De VAR herbekeek de situatie wel nog eens met een vergrootglas, omdat Gomez misschien buitenspel stond toen hij Castagne bediende. Maar er bleek geen vuiltje aan de lucht.

De goal van Castagne gaf Atalanta vleugels. Pasalic timmerde met een vrije trap de 0-2 in doel. In de extra tijd legde de Duitser Gosens de 0-3-eindstand vast.

Doordat groepswinnaar Manchester City met 1-4 won tegen Dinamo Zagreb, eindigt Atalanta 2e in groep C met 7 punten. Goed voor een ticket voor de 1/8e finales.