LIVE: Sterling opent meteen de score in David tegen Goliath

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust: 0-1. Manchester City duikt met het kleinste verschil de kleedkamer in na een vroeg doelpunt van Sterling, die sublieme passes van Silva en Gabriel Jesus afwerkte. Die laatste had de score kunnen verdubbelen, maar hij zette een penalty naast. Atalanta kan enkel achtervolgen. En dan duwt City nog niet door. Rust: 0-1 Manchester City duikt met het kleinste verschil de kleedkamer in na een vroeg doelpunt van Sterling, die sublieme passes van Silva en Gabriel Jesus afwerkte. Die laatste had de score kunnen verdubbelen, maar hij zette een penalty naast. Atalanta kan enkel achtervolgen. En dan duwt City nog niet door.

45+1' eerste helft, minuut 46. We besluiten de eerste helft met een doelpoging voor Atalanta. Ilicic mikt naar de haak, maar de bal wijkt nog af op een City-speler. We besluiten de eerste helft met een doelpoging voor Atalanta. Ilicic mikt naar de haak, maar de bal wijkt nog af op een City-speler.

43' eerste helft, minuut 43. Gabriel Jesus mist vanaf de stip. Hoe is dit mogelijk? Gabriel Jesus onderbreekt zijn aanloop en zet de penalty ver naast. Gabriel Jesus mist vanaf de stip Hoe is dit mogelijk? Gabriel Jesus onderbreekt zijn aanloop en zet de penalty ver naast.

42' Gele kaart voor Josip Ilicic van Atalanta tijdens eerste helft, minuut 42 Josip Ilicic Atalanta

42' eerste helft, minuut 42. Nu wel een penalty. Sterling ramt de bal in de muur van Atalanta. Stopt Ilicic fout af? Ja, blijkt uit de beelden van de VAR. Nu gaat de bal wel op de stip. Nu wel een penalty Sterling ramt de bal in de muur van Atalanta. Stopt Ilicic fout af? Ja, blijkt uit de beelden van de VAR. Nu gaat de bal wel op de stip.

39' Gele kaart voor Rafael Tolói van Atalanta tijdens eerste helft, minuut 39 Rafael Tolói Atalanta

39' eerste helft, minuut 39. Geen penalty voor City. Gaat Sterling net in of net buiten de grote rechthoek neer? Na tussenkomst van de videoreferee wordt het een vrije trap en geen penalty. Geen penalty voor City Gaat Sterling net in of net buiten de grote rechthoek neer? Na tussenkomst van de videoreferee wordt het een vrije trap en geen penalty.

35' eerste helft, minuut 35. Mahrez te flauw. Manchester City blijft het proberen. De trap van Mahrez is net te flauw om Gollini opnieuw te verschalken. Mahrez te flauw Manchester City blijft het proberen. De trap van Mahrez is net te flauw om Gollini opnieuw te verschalken.

32' eerste helft, minuut 32.

30' eerste helft, minuut 30. De Bruyne legt de bal terug op Sterling. Hateboer heeft het plannetje door en gooit zich net op tijd voor de Engelse aanvaller. De 0-2 laat nog even op zich wachten. De Bruyne legt de bal terug op Sterling. Hateboer heeft het plannetje door en gooit zich net op tijd voor de Engelse aanvaller. De 0-2 laat nog even op zich wachten.

27' Gele kaart voor Berat Djimsiti van Atalanta tijdens eerste helft, minuut 27 Berat Djimsiti Atalanta

25' eerste helft, minuut 25. Bijna 0-2. Sterling glijdt net te laat in aan de tweede paal om zijn tweede van de avond binnen te tikken. De voorzet kwam van Mahrez. Bijna 0-2 Sterling glijdt net te laat in aan de tweede paal om zijn tweede van de avond binnen te tikken. De voorzet kwam van Mahrez.

22' eerste helft, minuut 22. Manchester City heeft het zaakje onder controle, maar de Engelsen zullen hun bonus nog moeten vergroten want Atalanta scoort bijna elke match. In de Serie A zit het team na 11 speeldagen al aan 30 doelpunten, niemand doet beter. Manchester City heeft het zaakje onder controle, maar de Engelsen zullen hun bonus nog moeten vergroten want Atalanta scoort bijna elke match. In de Serie A zit het team na 11 speeldagen al aan 30 doelpunten, niemand doet beter.

19' eerste helft, minuut 19. Kevin De Bruyne in actie.

16' eerste helft, minuut 16. Match in Milaan. Deze wedstrijd vindt niet plaats in Bergamo wel in Milaan. De thuishaven van Atalanta voldoet niet aan de eisen van de Europese voetbalbond, daarom spelen we vanavond in San Siro. Match in Milaan Deze wedstrijd vindt niet plaats in Bergamo wel in Milaan. De thuishaven van Atalanta voldoet niet aan de eisen van de Europese voetbalbond, daarom spelen we vanavond in San Siro.

10' eerste helft, minuut 10. City heeft nu virtueel een 12 op 12 staan, Atalanta een 0 op 12. Ja, dit is een avondje David tegen Goliath. City heeft nu virtueel een 12 op 12 staan, Atalanta een 0 op 12. Ja, dit is een avondje David tegen Goliath.

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7. Goal City na 3 prachtige baltoetsen. Daar is de wet van de sterkste al. Raheem Sterling mag een knappe combinatie afwerken met zijn 14e van het seizoen. Bernardo Silva en Gabriel Jesus bereiden het doelpunt voor. Die laatste bedient Sterling met een hakje. 3 prachtige baltoetsen in een oogwenk. Goal City na 3 prachtige baltoetsen Daar is de wet van de sterkste al. Raheem Sterling mag een knappe combinatie afwerken met zijn 14e van het seizoen. Bernardo Silva en Gabriel Jesus bereiden het doelpunt voor. Die laatste bedient Sterling met een hakje. 3 prachtige baltoetsen in een oogwenk.

7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Raheem Sterling van Manchester City. 0, 1. goal Atalanta Manchester City 0 1

4' eerste helft, minuut 4. De eerste kans in de wedstrijd is voor Atalanta. De Nederlander Hateboer volleyt de bal in het zijnet. . De eerste kans in de wedstrijd is voor Atalanta. De Nederlander Hateboer volleyt de bal in het zijnet.

Kevin De Bruyne staat in de basis bij City, Agüero begint op de bank. eerste helft, minuut 3. Kevin De Bruyne staat in de basis bij City, Agüero begint op de bank.

Bij de thuisploeg doet Rode Duivel Timothy Castagne mee. Roeslan Malinovski begint op de bank. In de heenmatch (5-1) opende de voormalige smaakmaker van Racing Genk nog de score vanaf de stip. eerste helft, minuut 2. Bij de thuisploeg doet Rode Duivel Timothy Castagne mee. Roeslan Malinovski begint op de bank. In de heenmatch (5-1) opende de voormalige smaakmaker van Racing Genk nog de score vanaf de stip.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De wedstrijd is begonnen. Manchester City (in het flougeel en -roze) zet meteen hoog druk op Atalanta (in het blauw-zwart). Aftrap De wedstrijd is begonnen. Manchester City (in het flougeel en -roze) zet meteen hoog druk op Atalanta (in het blauw-zwart).

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Opstelling Atalanta. Pierluigi Gollini, Rafael Tolói, Jose Luis Palomino, Berat Djimsiti, Hans Hateboer, Marten de Roon, Alejandro Gómez, Remo Freuler, Timothy Castagne, Josip Ilicic, Mario Pasalic Opstelling Atalanta Mario Pasalic, Josip Ilicic, Timothy Castagne, Remo Freuler, Alejandro Gómez, Marten de Roon, Hans Hateboer, Berat Djimsiti, Jose Luis Palomino, Rafael Tolói, Pierluigi Gollini

Opstelling Manchester City. Ederson, João Cancelo, Nicolás Otamendi, Fernandinho, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Fernandinho, Nicolás Otamendi, João Cancelo, Ederson