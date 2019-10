Agüero en Sterling vegen de vloer aan met Castagne en co

Manchester City - Atalanta in een notendop:

Atalanta droomt even, tot Agüero orde op zaken zet

Het doelpunt van de voormalige Genk-middenvelder bleek het sein voor City om een versnelling hoger te schakelen. Amper tien minuten later was de achterstand alweer omgezet in een voorsprong. Eerst duwde Agüero een afgemeten voorzet van Sterling door de benen van doelman Gollini in doel, meteen daarna deed de Argentijn het feilloos vanaf de stip. City dook zo alsnog met een voorsprong de rust in.

De thuisploeg begon loom aan de partij en werd pas wakker geschud toen Ilicic kort voor het halfuur over het been ging van Fernandinho. Ruslan Malinovskiy stuurde Ederson de verkeerde kant op en zette de 0-1 vanaf de stip overtuigend op het bord. Een op dat moment verdiende voorsprong voor de bezoekers.

Champions League-debutant Atalanta trok met 0 op 6 naar Manchester om er bij het City van De Bruyne op zoek te gaan naar zijn eerste punten ooit in het kampioenenbal. De Italianen, met Castagne in de basis, verrasten de Citizens met een dominante start. Castagne kopte de eerste kans van de wedstrijd over.

Hattrick in 11 minuten: Sterling blijft maar scoren voor City

Na de rust kon de grote Raheem Sterling-show beginnen. De Engelse international had inspiratie getankt bij ploegmaat Agüero en ging ook op zoek naar een doelpunt. Wie anders dan Kevin De Bruyne plaveide daarvoor de weg. Onze landgenoot bediende na een vlijmscherpe rush ploegmaat Foden, die Sterling zijn eerste van de avond op een schoteltje aanbood.

Vijf minuten later besliste diezelfde Sterling de wedstrijd helemaal. Op aangeven van Mahrez prikte hij de 4-1 onder Gollini tegen de touwen. En alsof dat nog niet genoeg was, deed Sterling er nog eens vijf minuten later een derde treffer bij. Met een schicht in de korte hoek maakte hij zijn hattrick compleet. Een zuivere, en dat in amper elf minuten.

In het slot pakte Phil Foden nog rood voor de Citizens, maar meer dan een voetnoot was dat niet. Lang daarvoor al had Atalanta zich neergelegd bij het meesterschap van City en vooral diens spitsen. 9 op 9 en een doelsaldo van plus 9: City wervelt door groep C terwijl Timothy Castagne met Atalanta puntenloos achterblijft.