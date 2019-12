LIVE: Kan Alderweireld straffe 18 op 18 van Bayern vermijden?

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! Bayern duikt de kleedkamers in met een goed gevoel. Het openingsdoelpunt van Coman werd nog uitgewist door Sessegnon, maar vlak voor rust maakte Müller er met een frommelgoal nog 2-1 van.

45' eerste helft, minuut 45. Bayern met een pinball-doelpunt! Gnabry zet in de zestien een knappe een-twee op met Tiago. Zijn voorzet wordt op links door Davies tegen de eerste paal geknald, maar in de herneming is Müller alert genoeg om de 2-1 op het scorebord te zetten!

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Thomas Müller van FC Bayern München. 2, 1. goal FC Bayern München Tottenham Hotspur 2 1

43' eerste helft, minuut 43. Thiago kan de pijlsnelle Lucas niet volgen, maar gelukkig krijgt hij steun van zijn ploegmaats en de altijd meevoetballende Neuer. De Spurs slagen er voorlopig niet in om de Duitse defensie te ontwrichten. Niet dat de vice-kampioen zelf sterretjes ziet, want Bayern lijkt het gaspedaal ook niet volledig in te drukken.

41' eerste helft, minuut 41. Als er één ploeg is die aanspraak maakt op een tweede doelpunt, is het Bayern wel. Met de rust in zicht gooit Müller een voorzet in de zestien, waar Perisic de bal via Walker-Peters over de achterlijn kopt.

38' eerste helft, minuut 38. Gnabry raakt de paal! Gnabry wordt gevonden met een heerlijk lobje. De man van de assist daarstraks kapt nu naar binnen en pakt uit met een streep, maar die sterft een stille dood tegen de paal!

37' eerste helft, minuut 37. Het is een gulden middenweg, want ook Lo Celso krijgt een geel karton voor de reactie. Al blijft geel voor Kimmich nog steeds overdreven.

37' Gele kaart voor Giovani Lo Celso van Tottenham Hotspur tijdens eerste helft, minuut 37 Giovani Lo Celso Tottenham Hotspur

36' eerste helft, minuut 36. En nu is ook het eerste geel een feit! Lo Celso loopt naar achteren en botst domweg tegen Kimmich aan. De duitser krijgt geel, terwijl die helemaal niets verkeerds leek te doen.

36' Gele kaart voor Joshua Kimmich van FC Bayern München tijdens eerste helft, minuut 36 Joshua Kimmich FC Bayern München

35' eerste helft, minuut 35. Intussen is Davies blijven liggen na een kopduel, waarin hij een arm in het aangezicht leek te krijgen.

33' eerste helft, minuut 33. Sissoko verpest een dot van een kans! Vanuit het niets krijgt Tottenham een uitgelezen kans op 1-2! Sissoko glipt door de buitenspelval en kan moederziel alleen op Manuel Neuer af. De Fransman kiest nog voor de voorzet, maar die is van zo'n slechte makelij dat het gevaar is geweken.

29' eerste helft, minuut 29. Mooie cijfers voor Sessegnon. De man van de 1-1 kan indrukwekkende cijfers voorleggen, al geven die een vertekend beeld. De grote belofte kwam met een blessure aan van Fulham en speelde pas in november voor het eerst voor zijn nieuwe werkgever. In de competitie speelde hij 1 minuut tegen Everton en 15 tegen Burnley. In de Champions League speelde hij ook al een kwartier tegen Rode Ster Belgrado, waarin hij al een assist liet optekenen. Met het doelpunt van vandaag zit hij dus aan 1 doelpunt en 1 assist in een half uur.

28' eerste helft, minuut 28. Perisic haalt de achterlijn en brengt de bal strak voor doel, waar Müller de bal tegen de eigen borst trapt, waardoor Gazzaniga de bal opnieuw in het spel mag brengen.

27' eerste helft, minuut 27. De wedstrijd van Coman zit er inderdaad op. Thomas Müller komt de maker van het openingsdoelpunt vervangen.

27' eerste helft, minuut 27. Vervanging bij FC Bayern München, Thomas Müller erin, Kingsley Coman eruit wissel Kingsley Coman Thomas Müller

24' eerste helft, minuut 24. Exit Coman? Kingsley Coman wil de bal nog binnenhouden, maar overstrekt zijn knie helemaal bij het neerkomen. Dit ziet er heel pijnlijk uit voor de Fransman, die het niet uitkermt, maar wel meteen blijft liggen en verzorging nodig heeft.

23' eerste helft, minuut 23. Op een Beierse hoekschop kan Persisic koppen, maar daar had de Kroaat zelf niet op gerekend. Zijn kopbal gaat dan ook ongelukkig naast.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. Sessegnon knalt de 1-1 voorbij Neuer! De eerste echte kans voor Tottenham levert meteen een doelpunt op! Sessegnon krijgt de bal perfect voor zijn linker en die kans laat de jonge knaap niet liggen. Met een kanonskogel vloert hij Neuer!

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Ryan Sessegnon van Tottenham Hotspur. 1, 1. goal FC Bayern München Tottenham Hotspur 1 1

19' eerste helft, minuut 19. Sessegnon duikt voor de bezoekers nog eens op op de linkerflank. Even lijkt hij te lang te talmen, waardoor Pavarrd kan terugkeren, maar de voorzet komt er toch uit. Aan de tweede paal wordt die opgepikt door Walker-Peters, maar die moet zijn meerdere erkennen in Davies.

17' eerste helft, minuut 17. Is dit het begin van een nieuw doelpuntenfestival? Het is in elk geval al het 22e doelpunt van de Duitsers in de groepsfase. Een gemiddelde van bijna 4 doelpunten per wedstrijden. Niet slecht.

14' eerste helft, minuut 14. Coman opent de score! Na nog geen kwartier moet Tottenham al achtervolgen! Gnabry speelt de bal door een bos van Engelse benen naar links, waar Coman de bal dankbaar aanneemt en heerlijk in de verste hoek trapt.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Kingsley Coman van FC Bayern München. 1, 0. goal FC Bayern München Tottenham Hotspur 1 0

12' eerste helft, minuut 12.

12' eerste helft, minuut 12. Pavard bijna zoals op het WK! Perisic haalt op links de achterlijn en vindt de inlopende Pavard met zijn voorzet. De Fransman neemt de bal meteen op de slof, zoals hij ook al op het WK scoorde, maar deze keer vindt hij Gazzaniga op zijn weg. In de rebound kan Thiago zijn voet nog tegen de bal zetten, maar ook die poging stopt de Argentijnse doelman.

9' eerste helft, minuut 9. Het is even afgelopen met het op-en-neer-voetbal. Tijd om naar de generale repetities van afgelopen weekend te kijken. Zaterdag verloor Bayern met 2-1 van leider Mongengladbach ondanks veel overwicht en het openingsdoelpunt van Ivan Perisic. De Spurs wonnen dan weer met 5-0 van Burnley, maar de enige doelpuntenmakers die er nog steeds op staan, zijn Lucas en Sissoko.

5' eerste helft, minuut 5. Het blijft voorlopig goed op en af gaan. Perisic, die buitenspel staat, laat slim lopen tot bij Gnabry. Van tegen de achterlijn kiest hij onverwacht toch voor het schot, maar Gazzaniga had het allemaal in het snuitje.

4' eerste helft, minuut 4. Ook de handschoenen van Manuel Neuer zijn uitgetest. Gat was Sessegnon die kon aanleggen vanop de linkerhoek van de zestien meter, maar de Duitse doelman had er geen enkel probleem mee.

3' eerste helft, minuut 3. Serge Gnarby lijkt door de buitenspelval te glippen op een lange bal van Kimmich, maar wordt uiteindelijk teruggefloten voor buitenspel. Gazzaniga had een onorthodoxe redding nodig met een hakje.

2' eerste helft, minuut 2. Alderweireld gaat al snel in de fout wanneer hij Ivan Perisic probeert af te stoppen, maar hij kopt de daaropvolgende vrije trap zelf weg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Serge Gnabry trapt de wedstrijd op gang! Kan Tottenham een nieuwe blamage vermijden of boekt Bayern een historische 18 op 18?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:54 vooraf, 20 uur 54. Ook Flick kiest voor heel wat nieuwe namen. Ook bij Bayern wordt er wat gewisseld, maar daar lijkt het kwaliteitsverlies minder. De inbreng van Martinez, Pavard, Coutinho, Kimmich, Perisic en Gnabry kan je moeilijk een zware verzwakking noemen.

20:49 vooraf, 20 uur 49. Mourinho kiest voor een half b-elftal. Tottenham heeft niets meer te winnen of te verliezen, dus kiest Mourinho voor een half b-elftal om te anticiperen op de drukke eindejaarsperiode in Engeland. In vergelijking met de 5-0-zege tegen Burnley blijven er maar een paar namen staan. Achterin verschijnen Rose, Foyth en Walker-Peters in plaats van Vertonghen, Sanchez en Aurier. Een rijtje hoger viert Sessegnon zijn eerste basisplaats en ook Lo Celso en Eriksen komen in de basis te staan. Kane, Alli en Son worden daardoor gespaard.

20:44 vooraf, 20 uur 44. Kan Tottenham nieuwe blamage vermijden? In de heenwedstrijd kreeg Tottenham in eigen huis en zware 2-7 om de oren. Son bracht de Spurs toen wel op voorsprong, maar nog voor het uur stond het toen 1-4 dankzij doelpunten van Kimmich, Lewandowski en twee keer Gnabry. Kane miktde de 2-4 vanop de stip tegen de touwen, maar in het absolute slot scoorde Gnabry nog eens twee keer en ook de onvermijdelijke Lewandonwski pikte nog een doelpuntje mee.

20:44 - Vooraf Vooraf, 20 uur 44

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Javi Martínez, Alphonso Davies, Thiago, Joshua Kimmich, Philippe Coutinho, Serge Gnabry, Ivan Perišic, Kingsley Coman Opstelling FC Bayern München Kingsley Coman, Ivan Perišic, Serge Gnabry, Philippe Coutinho, Joshua Kimmich, Thiago, Alphonso Davies, Javi Martínez, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Manuel Neuer

Opstelling Tottenham Hotspur. Paulo Gazzaniga, Kyle Walker-Peters, Juan Foyth, Toby Alderweireld, Danny Rose, Giovani Lo Celso, Moussa Sissoko, Christian Eriksen, Eric Dier, Ryan Sessegnon, Lucas Moura Opstelling Tottenham Hotspur Lucas Moura, Ryan Sessegnon, Eric Dier, Christian Eriksen, Moussa Sissoko, Giovani Lo Celso, Danny Rose, Toby Alderweireld, Juan Foyth, Kyle Walker-Peters, Paulo Gazzaniga