Lewandowski maakt 4 goals in 14 minuten in voetballesje voor Rode Ster

Bayern München was na 4 speeldagen al zeker van een ticket voor de volgende ronde, maar dat wou niet zeggen dat de Duitsers als toeristen naar Servië waren gekomen, iets wat Goretzka al na 14 minuten duidelijk maakte met een heerlijke kopbal.

Lewandowski had zich toen al bijzonder actief getoond en dacht even voor de rust zijn eerste binnen te prikken, maar de VAR had hands van ploegmaat Tolisso gezien in de opbouw.

Na de rust haalde de Pool zijn gram met 4 doelpunten in amper 14 minuten, niemand deed ooit sneller in de Champions League. De trouwe en fanatieke fans van Rode Ster bleven hun ploeg aanmoedigen, maar dat hielp geen moer. Met de 0-6 bekroonde ook Tolisso zijn uitstekende match met een doelpunt.