Uitgerekend Son helpt Tottenham (en hij verontschuldigt zich opnieuw)

Het verhaal van Heung-min Son is intussen bekend. Ondanks alle controverse van de voorbije dagen stond de Zuid-Koreaan gewoon aan de aftrap in Belgrado.

De Spurs hadden 2 weken geleden met 5-0 gewonnen van Rode Ster, maar ondanks de 0-4 na 90 minuten had de thuisploeg er zeker een ander verhaal van kunnen maken.

Tottenham kon op het goeie moment rekenen op doelman Gazzaniga en had ook twee keer het doelhout aan zijn kant in een Servische aanval. Bovendien had Tottenham aan de overkant wel geluk: een echte flipperkastactie leverde de 0-1 van Lo Celso op.

Op het uur stond Heung-min Son dan twee keer aan het kanon. De Zuid-Koreaan kreeg zijn goals op een dienblaadje en durfde amper te juichen. Hij leek zich vooral te verontschuldigen bij André Gomes, de onfortuinlijke Everton-speler. Uiteindelijk klokte Eriksen nog af op 0-4.