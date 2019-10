Bayern München maakt een statement, Tottenham wordt vernederd

Tottenham - Bayern München in een notendop:

Tottenham opent indrukwekkend, maar Bayern duikt met voorsprong de rust in

Een affiche tussen twee topclubs in de groepsfase van de Champions League durft al eens te ontgoochelen, maar de pot tussen Tottenham en Bayern München was om duimen en vingers bij af te likken. Een onwaarschijnlijke doelpuntenkermis, die ook geen volledig correct beeld van de wedstrijd schetst.

Dat Tottenham na 90 minuten met 2-7 het veld zou verlaten, had niemand na een halfuur voorspeld. De pressing van de Spurs in het eerste halfuur van de wedstrijd was verschroeiend, maar de beloning was veel te karig.

De openingsgoal van Son was wel een opsteker, maar Kimmich maakte enkele minuten later op het kwartier al gelijk. Het zou het eerste pareltje van de bezoekers zijn.

Tottenham kon het verwoestende tempo niet aanhouden en in het slotkwartier van de eerste helft groeide Bayern zoetjesaan in de match. Het kantelpunt kwam er net voor de pauze: sluipschutter Lewandowski deed zijn reputatie nog eens alle eer aan. Geen echte Duitse hold-up, maar de 1-2 halfweg was wel gevleid.