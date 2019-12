LIVE: Paris Saint-Germain telt Galatasaray in enkele minuten uit

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Kurzawa tikt Inan aan en loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Overbodige overtreding, zeker bij de huidige tussenstand voor de thuisploeg. Kurzawa tikt Inan aan en loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Overbodige overtreding, zeker bij de huidige tussenstand voor de thuisploeg.

45' Gele kaart voor Layvin Kurzawa van Paris Saint-Germain tijdens eerste helft, minuut 45 Layvin Kurzawa Paris Saint-Germain

43' eerste helft, minuut 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

41' eerste helft, minuut 41. Noodgedwongen wissel. Nog een opdoffer voor Galatasaray. Seri moet geblesseerd de wedstrijd staken, hij wordt vervangen door Inan. Noodgedwongen wissel Nog een opdoffer voor Galatasaray. Seri moet geblesseerd de wedstrijd staken, hij wordt vervangen door Inan.

41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij Galatasaray, Selçuk Inan erin, Jean Michaël Seri eruit wissel Jean Michaël Seri Selçuk Inan

40' eerste helft, minuut 40. Voor Club Brugge is de huidige stand goed nieuws. De Belgische landskampioen is nu zeker van overwintering in de Europa League, ongeacht het resultaat tegen Real Madrid. Voor Club Brugge is de huidige stand goed nieuws. De Belgische landskampioen is nu zeker van overwintering in de Europa League, ongeacht het resultaat tegen Real Madrid.

35' eerste helft, minuut 35. Sarabia maakt er 2-0 van! De 1-0 staat amper op het scorebord of PSG drijft de score al verder op. Neymar ligt alweer aan de basis. Dit keer lanceert hij Sarabia en die neemt Muslera met een gekruist schot opnieuw te grazen. Sarabia maakt er 2-0 van! De 1-0 staat amper op het scorebord of PSG drijft de score al verder op. Neymar ligt alweer aan de basis. Dit keer lanceert hij Sarabia en die neemt Muslera met een gekruist schot opnieuw te grazen.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Pablo Sarabia van Paris Saint-Germain. 2, 0. goal Paris Saint-Germain Galatasaray 2 0

33' eerste helft, minuut 33.

33' eerste helft, minuut 33. Icardi schenkt PSG verdiende voorsprong. Na ruim een halfuur kan PSG zijn dominantie eindelijk vertalen in een voorsprong. Neymar stuurt Mbappé diep en die legt de bal op zijn beurt goed opzij voor Icardi. Muslera heeft dit keer geen verhaal. Icardi schenkt PSG verdiende voorsprong Na ruim een halfuur kan PSG zijn dominantie eindelijk vertalen in een voorsprong. Neymar stuurt Mbappé diep en die legt de bal op zijn beurt goed opzij voor Icardi. Muslera heeft dit keer geen verhaal.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Mauro Icardi van Paris Saint-Germain. 1, 0. goal Paris Saint-Germain Galatasaray 1 0

29' eerste helft, minuut 29. Neymar mag het proberen met een vrije trap, maar de Braziliaan mikt de bal recht in de handen van Muslera. PSG domineert de wedstrijd, maar scoren lukt voorlopig niet. Neymar mag het proberen met een vrije trap, maar de Braziliaan mikt de bal recht in de handen van Muslera. PSG domineert de wedstrijd, maar scoren lukt voorlopig niet.

27' eerste helft, minuut 27. Voor Galatasaray is het overleven in Parijs, maar zolang het 0-0 blijft mogen de Turken blijven dromen. Ook in Brugge staat het voorlopig nog altijd 0-0. Voor Galatasaray is het overleven in Parijs, maar zolang het 0-0 blijft mogen de Turken blijven dromen. Ook in Brugge staat het voorlopig nog altijd 0-0.

24' eerste helft, minuut 24. Mbappé botst op Muslera. Muslera houdt Galatasaray nog maar eens overeind. Mbappé kan van dichtbij de score openen na een fraaie aanval van de thuisploeg, maar de Uruguayaanse doelman werkt de bal nog in hoekschop. Die levert niks op. Mbappé botst op Muslera Muslera houdt Galatasaray nog maar eens overeind. Mbappé kan van dichtbij de score openen na een fraaie aanval van de thuisploeg, maar de Uruguayaanse doelman werkt de bal nog in hoekschop. Die levert niks op.

21' eerste helft, minuut 21. Bij Galatasaray blijven ze het proberen met afstandsschoten. Na Bayram en Belhanda is het nu Lemina die aan het kanon gaat staan. Maar zijn schot is niet gekadreerd. Bij Galatasaray blijven ze het proberen met afstandsschoten. Na Bayram en Belhanda is het nu Lemina die aan het kanon gaat staan. Maar zijn schot is niet gekadreerd.

18' eerste helft, minuut 18. Afgekeurde goal (bis). Het net trilt opnieuw voor PSG, dit keer na een treffer van Sarabia. Maar ook nu blijft de 0-0 op het scorebord staan, want Diallo beging voorafgaand een duwfout. Afgekeurde goal (bis) Het net trilt opnieuw voor PSG, dit keer na een treffer van Sarabia. Maar ook nu blijft de 0-0 op het scorebord staan, want Diallo beging voorafgaand een duwfout.

16' eerste helft, minuut 16. Afgekeurde goal. Mbappé vertrekt vanuit buitenspel en schotelt Icardi de 1-0 voor. De bal gaat ook in doel, maar het feestje gaat niet door voor PSG. De goal wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. Afgekeurde goal Mbappé vertrekt vanuit buitenspel en schotelt Icardi de 1-0 voor. De bal gaat ook in doel, maar het feestje gaat niet door voor PSG. De goal wordt terecht afgekeurd voor buitenspel

13' eerste helft, minuut 13. Geen penalty voor PSG. Donk heeft alle moeite van de wereld om Neymar bij te houden. Na een lichte duw in de zestien gaat de Braziliaan gretig neer, scheidsrechter Kovacs ziet er geen penalty. Hier mag Galatasaray toch niet mopperen. Geen penalty voor PSG Donk heeft alle moeite van de wereld om Neymar bij te houden. Na een lichte duw in de zestien gaat de Braziliaan gretig neer, scheidsrechter Kovacs ziet er geen penalty. Hier mag Galatasaray toch niet mopperen.

11' eerste helft, minuut 11. Galatasaray reageert met een poging van Bayram, maar hij krijgt zijn schot niet tussen de palen. De bezoekers proberen er af en toe toch uit te komen. Galatasaray reageert met een poging van Bayram, maar hij krijgt zijn schot niet tussen de palen. De bezoekers proberen er af en toe toch uit te komen.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10. PSG is baas in de openingsfase. Opnieuw is het Sarabia die zijn kans waagt, maar Muslera gaat goed plat. PSG is baas in de openingsfase. Opnieuw is het Sarabia die zijn kans waagt, maar Muslera gaat goed plat.

4' eerste helft, minuut 4. Muslera voorkomt vroege 1-0. De eerste grote kans is voor PSG. Bernat vindt de vrijstaande Sarabia en die haalt meteen verschroeiend uit met zijn linker. Muslera voorkomt een vroege tegengoal met een uitstekende redding. Muslera voorkomt vroege 1-0 De eerste grote kans is voor PSG. Bernat vindt de vrijstaande Sarabia en die haalt meteen verschroeiend uit met zijn linker. Muslera voorkomt een vroege tegengoal met een uitstekende redding.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in het Parc des Princes. Kan Galatasaray voor een Turks mirakel zorgen bij PSG of zit hun Europese avontuur er definitief op? Aftrap De bal rolt in het Parc des Princes. Kan Galatasaray voor een Turks mirakel zorgen bij PSG of zit hun Europese avontuur er definitief op?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:53 vooraf, 20 uur 53.

20:51 vooraf, 20 uur 51. Rellen tussen Franse en Turkse supporters. De sfeer is gespannen in Parijs. Supporters van PSG en Galatasaray hebben het met elkaar aan de stok gekregen in de buurt van het stadion. De politie is snel tussenbeide gekomen en dreef de beide supportersclans uiteen met traangas. Eén supporter is met een hoofdwonde naar het ziekenhuis afgevoerd. Rellen tussen Franse en Turkse supporters De sfeer is gespannen in Parijs. Supporters van PSG en Galatasaray hebben het met elkaar aan de stok gekregen in de buurt van het stadion. De politie is snel tussenbeide gekomen en dreef de beide supportersclans uiteen met traangas. Eén supporter is met een hoofdwonde naar het ziekenhuis afgevoerd.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Cavani begint niet aan de wedstrijd, want hij heeft niet kunnen meetrainen. Hij miste ook de wedstrijd tegen Montpellier. Daardoor kan hij nog geen 90 minuten aan. Thomas Tuchel. Cavani begint niet aan de wedstrijd, want hij heeft niet kunnen meetrainen. Hij miste ook de wedstrijd tegen Montpellier. Daardoor kan hij nog geen 90 minuten aan. Thomas Tuchel

20:44 vooraf, 20 uur 44. Galatasaray beleeft niet meteen zijn beste weken. Afgelopen zaterdag kon het voor het eerst in 5 wedstrijden nog eens winnen. Een penalty van Belhanda zorgde voor een krappe 1-0-overwinning tegen Alanyaspor. Na 14 speeldagen staat Galatasaray pas 6e in de Süper Lig. Galatasaray beleeft niet meteen zijn beste weken. Afgelopen zaterdag kon het voor het eerst in 5 wedstrijden nog eens winnen. Een penalty van Belhanda zorgde voor een krappe 1-0-overwinning tegen Alanyaspor. Na 14 speeldagen staat Galatasaray pas 6e in de Süper Lig.

20:43 vooraf, 20 uur 43. Punt niet genoeg voor Galatasaray. Een punt pakken op het veld van PSG zou een knappe prestatie zijn voor Galatasaray, maar de Turken kopen er niks mee. Als Club zou verliezen en Galatasaray speelt gelijk, dan hebben ze elk 3 punten, maar dan telt het hoogst aantal gemaakte goals in de onderlinge confrontaties in de uitmatch. Diatta maakte zo een heel belangrijke goal voor Club in Istanbul. Galatasaray scoorde niet in Jan Breydel. Punt niet genoeg voor Galatasaray Een punt pakken op het veld van PSG zou een knappe prestatie zijn voor Galatasaray, maar de Turken kopen er niks mee. Als Club zou verliezen en Galatasaray speelt gelijk, dan hebben ze elk 3 punten, maar dan telt het hoogst aantal gemaakte goals in de onderlinge confrontaties in de uitmatch. Diatta maakte zo een heel belangrijke goal voor Club in Istanbul. Galatasaray scoorde niet in Jan Breydel.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:38 vooraf, 20 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:34 vooraf, 20 uur 34. Galatasaray mist geblesseerde Feghouli. Bij Galatasaray geen Feghouli en Büyük in de basis. Mor en N'Zonzi komen zo aan de aftrap. Voor de rest kiest Fatih Terim voor de vertrouwde namen. Galatasaray mist geblesseerde Feghouli Bij Galatasaray geen Feghouli en Büyük in de basis. Mor en N'Zonzi komen zo aan de aftrap. Voor de rest kiest Fatih Terim voor de vertrouwde namen.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Neymar én Mbappé aan de aftrap. In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Real Madrid zien we toch flink wat wijzigingen bij PSG. Meunier is ziek en zit niet in de kern, net als de geblesseerden Kimpembe, Di Maria en Gueye. Navas, Silva en Verratti verhuizen naar de bank. Rico, Kouassi, Diallo, Kurzawa, Sarabia en Paredes komen daardoor aan de aftrap. Ook Neymar start en vormt samen met Mbappé en Icardi de frontlinie. Neymar én Mbappé aan de aftrap In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Real Madrid zien we toch flink wat wijzigingen bij PSG. Meunier is ziek en zit niet in de kern, net als de geblesseerden Kimpembe, Di Maria en Gueye. Navas, Silva en Verratti verhuizen naar de bank. Rico, Kouassi, Diallo, Kurzawa, Sarabia en Paredes komen daardoor aan de aftrap. Ook Neymar start en vormt samen met Mbappé en Icardi de frontlinie.

20:21 vooraf, 20 uur 21. PSG heeft vanavond niks meer te winnen of verliezen. De Parijzenaren zijn al zeker van kwalificatie voor de 1/8e finales én de groepswinst. PSG kan de groepsfase wel nog ongeslagen afsluiten. Enkel op bezoek bij Real Madrid kwam het niet verder dan 2-2, de overige 4 wedstrijden won de Franse kampioen. PSG heeft vanavond niks meer te winnen of verliezen. De Parijzenaren zijn al zeker van kwalificatie voor de 1/8e finales én de groepswinst. PSG kan de groepsfase wel nog ongeslagen afsluiten. Enkel op bezoek bij Real Madrid kwam het niet verder dan 2-2, de overige 4 wedstrijden won de Franse kampioen.

20:18 vooraf, 20 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:17 vooraf, 20 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:13 vooraf, 20 uur 13. Winnen of einde verhaal voor Galatasaray. Voor Galatasaray is de opdracht vanavond even duidelijk als moeilijk: het moet winnen bij PSG om nog kans te maken op Europese overwintering in de Europa League. Maar zelfs dan moeten de Turken hopen dat Club Brugge niet wint tegen Real. Bij een nederlaag of gelijkspel is het Europese avontuur sowieso voorbij voor Galatasaray. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. Winnen of einde verhaal voor Galatasaray Voor Galatasaray is de opdracht vanavond even duidelijk als moeilijk: het moet winnen bij PSG om nog kans te maken op Europese overwintering in de Europa League. Maar zelfs dan moeten de Turken hopen dat Club Brugge niet wint tegen Real. Bij een nederlaag of gelijkspel is het Europese avontuur sowieso voorbij voor Galatasaray. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

20:13 - Vooraf Vooraf, 20 uur 13

Opstelling Paris Saint-Germain. Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Abdou Diallo, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Tanguy Kouassi, Kylian Mbappé, Leandro Paredes, Neymar, Mauro Icardi Opstelling Paris Saint-Germain Mauro Icardi, Neymar, Leandro Paredes, Kylian Mbappé, Tanguy Kouassi, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Abdou Diallo, Marquinhos, Layvin Kurzawa, Sergio Rico

Opstelling Galatasaray. Fernando Muslera, Mariano, Ryan Donk, Steven N'Zonzi, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, Younès Belhanda, Mario Lemina, Jean Michaël Seri, Ömer Bayram, Emre Mor Opstelling Galatasaray Emre Mor, Ömer Bayram, Jean Michaël Seri, Mario Lemina, Younès Belhanda, Yuto Nagatomo, Marcão Teixeira, Steven N'Zonzi, Ryan Donk, Mariano, Fernando Muslera