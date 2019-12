Zidane: "Duel met Club Brugge is geen oefenmatch voor ons"

19:40

vooraf, 19 uur 40. Zidane wil winnen. Real Madrid eindigt sowieso 2e in groep A en is dus al geplaatst voor de 1/8e finales. Toch wil Zinedine Zidane dat zijn manschappen alles op alles zetten. "Mijn boodschap aan mijn kleedkamer is dat dit de Champions League is, en dat we altijd willen winnen", vertelde de Real-coach op de persconferentie.