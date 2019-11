Club is vertrokken naar Istanbul, met "special guest" Ruud Vormer

Ivan Kruzliak is morgenavond de scheidsrechter in Istanbul. De 35-jarige Slovaak floot op 5 november het duel tussen Liverpool en KRC Genk. Vorig seizoen kwam Club Kruzliak ook al tegen in de Champions League, toen tegen Atletico Madrid (3-1).

vooraf, 09 uur 25. Slovaakse bekende. Ivan Kruzliak is morgenavond de scheidsrechter in Istanbul. De 35-jarige Slovaak floot op 5 november het duel tussen Liverpool en KRC Genk. Vorig seizoen kwam Club Kruzliak ook al tegen in de Champions League, toen tegen Atletico Madrid (3-1).

09:19

vooraf, 09 uur 19. Club naar Turkije. Club Brugge is vanochtend in alle vroegte naar Istanbul vertrokken, waar het dinsdagavond Galatasaray ontmoet in speelronde 5 van groep A. Lees hier al het nieuws groot en klein in de aanloop naar de wedstrijd.