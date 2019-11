LIVE: Real Madrid blaast Galatasaray weg in eerste helft

21:51 rust, 21 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:49 rust, 21 uur 49. Rust. Voor fans van Galatasaray is deze match een nachtmerrie. Real gunt de bezoekers niets in de eerste helft en staat met dominant voetbal 4-0 voor. Hazard was heel dicht bij de 5-0. Rust Voor fans van Galatasaray is deze match een nachtmerrie. Real gunt de bezoekers niets in de eerste helft en staat met dominant voetbal 4-0 voor. Hazard was heel dicht bij de 5-0.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Hazard heeft pech. Hazard is heel dicht bij de 5-0. Hij gaat op snelheid voorbij Luyindama en mikt de bal tussen de benen van doelman Muslera, die met meer geluk dan kunde de bal nog raakt met de hak en zo uit zijn doel houdt. Hazard heeft pech Hazard is heel dicht bij de 5-0. Hij gaat op snelheid voorbij Luyindama en mikt de bal tussen de benen van doelman Muslera, die met meer geluk dan kunde de bal nog raakt met de hak en zo uit zijn doel houdt.

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Karim Benzema van Real Madrid. 4, 0. goal Real Madrid Galatasaray 4 0

45' eerste helft, minuut 45. Nagatomo geeft ook nog eens een cadeau weg: 4-0. De tweede helft lijkt helemaal overbodig. Nagatomo speelt te kort terug en daar maakt uitblinker Rodrygo dankbaar gebruik van. Hij gaat aan de haal met de bal en legt perfect klaar voor de alleenstaande Benzema. Een koud kunstje voor de Fransman. Nagatomo geeft ook nog eens een cadeau weg: 4-0 De tweede helft lijkt helemaal overbodig. Nagatomo speelt te kort terug en daar maakt uitblinker Rodrygo dankbaar gebruik van. Hij gaat aan de haal met de bal en legt perfect klaar voor de alleenstaande Benzema. Een koud kunstje voor de Fransman.

43' eerste helft, minuut 43. Marcelo wordt voor de rust al gewisseld. Linksachter Marcelo heeft blijkbaar een probleem, want hij wordt nu al gewisseld en zijn lichaamstaal laat weinig aan de verbeelding over. De Braziliaan heeft wel zijn werk gedaan, kan je zeggen. Hij zorgde voor twee assists. Marcelo wordt voor de rust al gewisseld Linksachter Marcelo heeft blijkbaar een probleem, want hij wordt nu al gewisseld en zijn lichaamstaal laat weinig aan de verbeelding over. De Braziliaan heeft wel zijn werk gedaan, kan je zeggen. Hij zorgde voor twee assists.

42' eerste helft, minuut 42. Vervanging bij Real Madrid, Ferland Mendy erin, Marcelo eruit wissel Marcelo Ferland Mendy

42' Gele kaart voor Federico Valverde van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 42 Federico Valverde Real Madrid

42' eerste helft, minuut 42. Valverde krijgt eerste kaart. Lemina controleert de bal slecht en Valverde denkt te kunnen profiteren. De tackle is deels op de bal, maar de Uruguayaan gaat veel te fel door met twee voeten. De kaart is te begrijpen. Valverde krijgt eerste kaart Lemina controleert de bal slecht en Valverde denkt te kunnen profiteren. De tackle is deels op de bal, maar de Uruguayaan gaat veel te fel door met twee voeten. De kaart is te begrijpen.

40' eerste helft, minuut 40. Afgekeurde goal van Casemiro. Casemiro kopt de 4-0 binnen, maar het is meteen duidelijk dat het feest niet doorgaat. Casemiro vertrok veel te vroeg op de vrije trap van Kroos. Afgekeurde goal van Casemiro Casemiro kopt de 4-0 binnen, maar het is meteen duidelijk dat het feest niet doorgaat. Casemiro vertrok veel te vroeg op de vrije trap van Kroos.

38' eerste helft, minuut 38.

37' eerste helft, minuut 37. Applausje voor Courtois. Het kritische thuispubliek kan appreciëren dat Courtois goed meespeelt bij een diepe bal van Galatasaray. Hij neemt de bal mee met de borst en speelt in op Carvajal. Weg gevaar en knap gedaan van de doelman. . Applausje voor Courtois Het kritische thuispubliek kan appreciëren dat Courtois goed meespeelt bij een diepe bal van Galatasaray. Hij neemt de bal mee met de borst en speelt in op Carvajal. Weg gevaar en knap gedaan van de doelman.

35' eerste helft, minuut 35. Bij Galatasaray trekken ze hun voetje niet terug. Frustratie door de snelle 3-0? Na Luyindama daarnet bij Hazard, voelt nu Rodrygo de voet van Lemina op de enkel. Bij Galatasaray trekken ze hun voetje niet terug. Frustratie door de snelle 3-0? Na Luyindama daarnet bij Hazard, voelt nu Rodrygo de voet van Lemina op de enkel.

31' eerste helft, minuut 31. Applaus voor Hazard, maar ook veel pijn. Opeens zien we de Hazard die we kennen met een heel knappe versnelling en dribbel tussen twee verdedigers. Hij wil de bal klaar leggen voor een schot, maar daar is Luyindama. Die speelt de bal en gaat dan serieus op de enkel van Hazard staan. Het doet zichtbaar veel pijn. Applaus voor Hazard, maar ook veel pijn Opeens zien we de Hazard die we kennen met een heel knappe versnelling en dribbel tussen twee verdedigers. Hij wil de bal klaar leggen voor een schot, maar daar is Luyindama. Die speelt de bal en gaat dan serieus op de enkel van Hazard staan. Het doet zichtbaar veel pijn.

29' eerste helft, minuut 29. Voor de wedstrijd is de snelle 3-0 eigenlijk doodzonde. Real heeft nu alle vertrouwen en combineert naar hartenlust. Galatasaray kan voorlopig niet dreigen. Voor de wedstrijd is de snelle 3-0 eigenlijk doodzonde. Real heeft nu alle vertrouwen en combineert naar hartenlust. Galatasaray kan voorlopig niet dreigen.

25' eerste helft, minuut 25. Hazard niet voorbij zijn man. Hazard haalt een crosspass heerlijk uit de lucht en probeert dan Mariano te dribbelen, maar raakt niet voorbij zijn verdediger. Voorlopig kunnen we niet zeggen dat Hazard al iets heeft laten zien. Hazard niet voorbij zijn man Hazard haalt een crosspass heerlijk uit de lucht en probeert dan Mariano te dribbelen, maar raakt niet voorbij zijn verdediger. Voorlopig kunnen we niet zeggen dat Hazard al iets heeft laten zien.

20' eerste helft, minuut 20.

20' eerste helft, minuut 20. Seri helpt zijn ploeg niet. Door een inschattingsfout van Ramos kan Galatasaray counteren. Het is vier tegen drie verdedigers, maar Seri kiest een totaal verkeerd moment om een pass te geven en weg is de goede kans. Zo maakt Galatasaray het zichzelf onmogelijk. Seri helpt zijn ploeg niet Door een inschattingsfout van Ramos kan Galatasaray counteren. Het is vier tegen drie verdedigers, maar Seri kiest een totaal verkeerd moment om een pass te geven en weg is de goede kans. Zo maakt Galatasaray het zichzelf onmogelijk.

15' eerste helft, minuut 15. Courtois moet ook eens in actie komen. Lemina zet de doelman van de Rode Duivels een eerste keer aan het werk met een afstandsschot. Courtois moet een corner toestaan. Courtois moet ook eens in actie komen Lemina zet de doelman van de Rode Duivels een eerste keer aan het werk met een afstandsschot. Courtois moet een corner toestaan.

15' eerste helft, minuut 15. 3-0 na nog geen kwartier: prachtige panenka Ramos. Ramos trakteert zijn publiek op een heerlijke panenka hoog in het dak van het doel. Deze match lijkt al gespeeld. Maar Galatasaray mag ons natuurlijk verrassen. 3-0 na nog geen kwartier: prachtige panenka Ramos Ramos trakteert zijn publiek op een heerlijke panenka hoog in het dak van het doel. Deze match lijkt al gespeeld. Maar Galatasaray mag ons natuurlijk verrassen.

14' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 14 door Sergio Ramos van Real Madrid. 3, 0. penalty Real Madrid Galatasaray 3 0

13' Gele kaart voor Steven N'Zonzi van Galatasaray tijdens eerste helft, minuut 13 Steven N'Zonzi Galatasaray

12' eerste helft, minuut 12. Penalty voor Real !!! De ref beslist dat Real een penalty krijgt. Al die binnen gaat is het 3-0 na nog geen kwartier. Die beslissing lijkt terecht. Ramos is de vaste penaltynemer. Penalty voor Real !!! De ref beslist dat Real een penalty krijgt. Al die binnen gaat is het 3-0 na nog geen kwartier. Die beslissing lijkt terecht. Ramos is de vaste penaltynemer.

11' eerste helft, minuut 11. VAR-moment. Krijgt Real een penalty? De Duitse ref Zwayer gaat naar het scherm kijken om een trap van Nzonzi op de voet van Kroos te beoordelen. VAR-moment Krijgt Real een penalty? De Duitse ref Zwayer gaat naar het scherm kijken om een trap van Nzonzi op de voet van Kroos te beoordelen.

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7. En daar is nummer twee al: 2-0. Exact dezelfde combinatie al drie minuten geleden zorgt voor een erg snelle 2-0. Marcelo zet alweer perfect voor en alweer krijgt Rodrygo veel te veel ruimte. Hij kopt van dichtbij binnen. En daar is nummer twee al: 2-0 Exact dezelfde combinatie al drie minuten geleden zorgt voor een erg snelle 2-0. Marcelo zet alweer perfect voor en alweer krijgt Rodrygo veel te veel ruimte. Hij kopt van dichtbij binnen.

7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Rodrygo van Real Madrid. 2, 0. goal Real Madrid Galatasaray 2 0

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Eerst kans, eerste goal: Rodygo maakt 1-0. Er was nog niets te zien, maar bij de eerste goede aanval scoort de thuisploeg. Marcelo zet voor naar zijn landgenoot Rodrygo. Die kapt Lemina uit en trapt rustig binnen. Dit liet Galatasaray te makkelijk gebeuren. Eerst kans, eerste goal: Rodygo maakt 1-0 Er was nog niets te zien, maar bij de eerste goede aanval scoort de thuisploeg. Marcelo zet voor naar zijn landgenoot Rodrygo. Die kapt Lemina uit en trapt rustig binnen. Dit liet Galatasaray te makkelijk gebeuren.

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Rodrygo van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Galatasaray 1 0

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Real Madrid heeft afgetrapt tegen Galatasaray. Steken de Turken stokken in de Europese wielen bij Real? Volg de match hier. . Begin eerste helft Real Madrid heeft afgetrapt tegen Galatasaray. Steken de Turken stokken in de Europese wielen bij Real? Volg de match hier.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:24 vooraf, 20 uur 24. Galatasaray kon nog niet winnen in Bernabeu. De statistieken zijn niet in het voordeel van de Turken vanavond. Galatasaray kon nog nooit winnen op het veld van Real. Meer zelfs, het verloor drie keer. De laatste confrontatie was zes jaar geleden toen Real overtuigend won met 4-1. Bale, die nog altijd niet in de selectie zit sinds hij voor Wales de laatste keer in actie kwam midden oktober, en Isco scoorden toen. Galatasaray kon nog niet winnen in Bernabeu De statistieken zijn niet in het voordeel van de Turken vanavond. Galatasaray kon nog nooit winnen op het veld van Real. Meer zelfs, het verloor drie keer. De laatste confrontatie was zes jaar geleden toen Real overtuigend won met 4-1. Bale, die nog altijd niet in de selectie zit sinds hij voor Wales de laatste keer in actie kwam midden oktober, en Isco scoorden toen.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Hazard en Courtois in de basis. Geen verrassingen bij Real Madrid. Zidane kiest voor de namen waar hij dit seizoen meestal voor kiest. Met Courtois in doel. Valverde en niet Modric naast Kroos en Casemiro en Hazard en Rodrygo in steun van Benzema. Vinicius en Jamen zitten zelfs niet in de selectie. Isco en Modric beginnen op de bank. Hazard en Courtois in de basis Geen verrassingen bij Real Madrid. Zidane kiest voor de namen waar hij dit seizoen meestal voor kiest. Met Courtois in doel. Valverde en niet Modric naast Kroos en Casemiro en Hazard en Rodrygo in steun van Benzema. Vinicius en Jamen zitten zelfs niet in de selectie. Isco en Modric beginnen op de bank.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Geen Donk bij Galatasaray. In vergelijking met de heenmatch in Istanbul twee weken geleden zien we twee andere namen bij Galatasaray. Feghouli krijgt deze keer de voorkeur op Belhanda. Donk moet zijn plaats afstaan aan Lemina omdat de bezoekers het tactisch iets anders aanpakken. Ze hebben punten nodig en kiezen daarom voor een iets meer aanvallende 4-3-3 in plaats van 3-5-3. Geen Donk bij Galatasaray In vergelijking met de heenmatch in Istanbul twee weken geleden zien we twee andere namen bij Galatasaray. Feghouli krijgt deze keer de voorkeur op Belhanda. Donk moet zijn plaats afstaan aan Lemina omdat de bezoekers het tactisch iets anders aanpakken. Ze hebben punten nodig en kiezen daarom voor een iets meer aanvallende 4-3-3 in plaats van 3-5-3.

20:03 - Vooraf Vooraf, 20 uur 03

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Rodrygo, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde, Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Galatasaray. Fernando Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, Jean Michaël Seri, Steven N'Zonzi, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Florin Andone, Ryan Babel Opstelling Galatasaray Ryan Babel, Florin Andone, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Steven N'Zonzi, Jean Michaël Seri, Yuto Nagatomo, Marcão Teixeira, Christian Luyindama, Mariano, Fernando Muslera