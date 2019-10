Real wint met het kleinste verschil in Turkije, dankzij assist Hazard

Galatasaray - Real Madrid in een notendop:

Courtois houdt Real overeind, Hazard geeft assist

“Het is een finale, Hazard”, zo titelde het Spaanse sportblad Marca gisteren. De boodschap was duidelijk: Eden Hazard moest eindelijk maar eens tonen waarom Real afgelopen zomer een slordige 100 miljoen euro voor hem neertelde en de noodlijdende Galácticos voorbij Galatasaray loodsen.

Maar het was een andere Rode Duivel die zich tijdens de openingsminuten in de kijker speelde in Istanbul. Courtois hield Real na amper 10 minuten overeind met twee cruciale reddingen op evenveel pogingen van Andone.

Een opnieuw weinig overtuigend Real stelde daar alleen enkele flauwe schoten tegenover. Toch klommen de bezoekers al na 18 minuten op voorsprong. Na een knappe actie op links leek Hazard op weg naar de 0-1, maar hij was niet zelfzuchtig en liet de eer aan Kroos.

Hazard had zijn assist op zak, maar zat voor de rest van de eerste helft vooral in de broekzak van Luyindama. Toen hij hem toch eens kwijt was, mikte hij slap op Muslera. Aan de overkant snoerde Courtois zijn criticasters wel de mond met opnieuw een goede redding op een schot van Belhanda.