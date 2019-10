Club Brugge krijgt voetballes van PSG, invaller Mbappé maakt verschil

Club Brugge heeft een ontnuchterende voetbalavond beleefd tegen PSG: 0-5. Bij de rust had blauw-zwart nog hoop, maar eenmaal invaller Kylian Mbappé in het laatste halfuur zijn duivels ontbond, ging het snel. Voor Club is het de eerste nederlaag van het seizoen en de zwaarste Europese thuisnederlaag in de geschiedenis.