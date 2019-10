Club Brugge geeft 0-2 weg bij Real, maar viert punt wel als stuntzege

Real Madrid-Club Brugge in een notendop

Het journaal laat met o.a. het 2-2-gelijkspel van Club Brugge tegen Real Madrid

Club speelt eerste helft voor de geschiedenisboeken

Bij de rust moesten de supporters van Club Brugge - en misschien ook wel de spelers - hun ogen meermaals uitwrijven met een 0-2-stand op het scorebord. Club-coach Philippe Clement had voor snelle en vinnige jongens gekozen in de spits en dat dividend betaalde zich uit.

Na 9 minuten zette Vanaken Tau vrij, die niet zelfzuchtig was en doorspeelde naar Dennis. Al struikelend kreeg hij de bal voorbij Courtois. De scheidsrechters op het veld floten eerst af voor buitenspel, maar zij werden op hun beurt teruggefloten door de VAR: de goal telde!

Real Madrid stelde daar heel wat schoten van net buiten het strafschopgebied tegenover. Op een hoekschop kreeg Varane nog de beste kans, Mignolet had een stijlvolle save in huis.

Vooraan was het dus allesbehalve indrukwekkend bij Real, achteraan was het dat nog veel minder. Toen voormalig Gouden Bal zich de bal zomaar liet afsnoepen, kreeg Dennis opnieuw vrije baan. Opnieuw struikelde hij, maar hij was op tijd weer bij de pinken om nog over Courtois te stiften.