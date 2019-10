PSG blijft foutloos in de groep van Club Brugge

Galatasaray - PSG in een notendop

PSG heeft genoeg aan 1 goal

Galatasaray begon net als op speeldag 1 in Brugge met geen enkele Turk in de basis, maar geen fan die daar om leek te morren. Wel morren deden ze voor de kansen die Di Maria kreeg. In het openingskwartier kon de Argentijn drie keer scoren, maar deed dat telkens niet. Zo ontzegde hij Meunier trouwens een perfecte assist.

Niet alleen Di Maria haalde niet het niveau van tegen Real Madrid, de hele ploeg van Thomas Tuchel was een stuk minder. Dat was deels de verdienste van Galatasaray, dat in tegenstelling tot Real wel een goed verdedigend blok neerzette. Luyindama (ex-Standard) was een uitblinker.

Toch zijn er voetbalwetten waar weinig aan te tornen valt. Als je goed verdedigt, maar zelf geen kansen afdwingt, valt de goal vroeg of laat toch. Galatasaray had voor de rust maar 1 kans en deed er daar in de tweede helft 1 bij. Een kopbal van Falcao moest door Marquinhos van de lijn worden gehaald.

De onoverkomelijke goal van PSG viel snel na de rust. Sarabia zette een goede aanval op door het centrum en bood Icardi een heel makkelijke 0-1 aan. Mbappé vierde na een uur voetbal zijn wederoptreden, maar kon zijn stempel niet drukken. Trainer Thomas Tuchel zal van deze match enkel de score onthouden.