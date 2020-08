Vandenbempt: "Het wordt vanavond een festival van offensief voetbal"

PSG-coach Thomas Tuchel gaf nog een update mee over de ziekenboeg. "Marco (Verratti) en Idrissa (Gueye) hebben zonder enig probleem met ons meegetraind na de halve finale tegen Leipzig. Beide middenvelders zijn beschikbaar", zegt Tuchel. "Voor Keylor is het iets anders. Die beslissing nemen we vanavond."





De afwezigheid van Navas zou een aderlating betekenen voor PSG, dat de ervaring van de drievoudige Champions League-winnaar absoluut kan gebruiken. Navas won met Real in 2016, 2017, 2018 de Champions League. "Ik praat er vaak over met Keylor, ook voor de halve finale deden we dat. Maar we hebben met Angel di Maria (in 2014) en Neymar (in 2015) nog twee spelers die de Champions League hebben gewonnen."





Bayern heeft als club meer ervaring, en speelt al voor de 11e keer de finale. "Dat is in deze competitie een klein voordeel. Bayern heeft meer ervaring met het spelen van belangrijke finales. Toch hebben we vertrouwen. We voelen dat we deze finaleplaats hebben verdiend en zijn klaar voor de overwinning."





De enige andere Franse club die de Champions League kon winnen was Marseille in 1993, ook met een buitenlandse coach. Tuchel kan na 27 jaar in de voetsporen van Raymond Goethals treden.