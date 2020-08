Mbappé wil geschiedenis schrijven tegen Bayern: "Heel speciale Champions League"

21:26 vooraf, 21 uur 26. Mbappé: "Zou een fantastische beloning zijn". 2 jaar na de wereldtitel kan Kylian Mbappé nu ook de Champions League winnen. "Ik heb altijd gezegd dat ik geschiedenis wou schrijven voor mijn land. Ik ben 3 jaar geleden bij PSG aangekomen en we hebben meerdere ontgoochelingen gekend. Maar kijk nu, we staan in de finale. Het zou een fantastische beloning zijn om de Champions League te winnen met een Frans team." Maar dan moeten Mbappé en PSG wel voorbij Bayern-doelman Manuel Neuer. "Hij is misschien wel de beste keeper ter wereld. Maar als je de beste wil zijn, moet je de besten verslaan." . Mbappé: "Zou een fantastische beloning zijn" 2 jaar na de wereldtitel kan Kylian Mbappé nu ook de Champions League winnen. "Ik heb altijd gezegd dat ik geschiedenis wou schrijven voor mijn land. Ik ben 3 jaar geleden bij PSG aangekomen en we hebben meerdere ontgoochelingen gekend. Maar kijk nu, we staan in de finale. Het zou een fantastische beloning zijn om de Champions League te winnen met een Frans team."

Maar dan moeten Mbappé en PSG wel voorbij Bayern-doelman Manuel Neuer. "Hij is misschien wel de beste keeper ter wereld. Maar als je de beste wil zijn, moet je de besten verslaan."



21:25 vooraf, 21 uur 25. Deze Champions League zal de mensen nog lang bijbleven. Het is een heel speciaal format in een tragische periode met het coronavirus. Deze editie van de Champions League is heel belangrijk. Kylian Mbappé. Deze Champions League zal de mensen nog lang bijbleven. Het is een heel speciaal format in een tragische periode met het coronavirus. Deze editie van de Champions League is heel belangrijk. Kylian Mbappé

20:32 vooraf, 20 uur 32. Flick: "We mogen PSG geen ruimte geven om passes te versturen". Bayern München zet graag hoog druk en is van plan om dat ook zondag te doen in de Champions League-finale tegen PSG. "We houden vast aan onze filosofie. Onze speelstijl onderscheidt ons en garandeert ons succes", verzekerde trainer Hans-Dieter Flick vandaag op een virtuele persconferentie. Offensief is Bayern ronduit indrukwekkend, maar in de recente wedstrijden toonde de verdediging soms toch kwetsbaar te zijn en PSG heeft met Neymar en Kylian Mbappé 2 wel heel snelle jongens in de gelederen. "Natuurlijk heeft PSG veel kwaliteit in huis. We mogen hen gewoon niet de ruime geven om hun passes te versturen", weet Flick. "We moeten vroeg druk zetten." . Flick: "We mogen PSG geen ruimte geven om passes te versturen" Bayern München zet graag hoog druk en is van plan om dat ook zondag te doen in de Champions League-finale tegen PSG. "We houden vast aan onze filosofie. Onze speelstijl onderscheidt ons en garandeert ons succes", verzekerde trainer Hans-Dieter Flick vandaag op een virtuele persconferentie.

Offensief is Bayern ronduit indrukwekkend, maar in de recente wedstrijden toonde de verdediging soms toch kwetsbaar te zijn en PSG heeft met Neymar en Kylian Mbappé 2 wel heel snelle jongens in de gelederen. "Natuurlijk heeft PSG veel kwaliteit in huis. We mogen hen gewoon niet de ruime geven om hun passes te versturen", weet Flick. "We moeten vroeg druk zetten."

20:31 vooraf, 20 uur 31. We hebben een plan en hopen dat we dat kunnen uitvoeren. Om te winnen, zal elke speler 100 procent moeten zijn. Mentaal is mijn team er alvast klaar voor. Ze zullen er alles aan doen om de titel binnen te halen. Bayern-coach Hans-Dieter Flick. We hebben een plan en hopen dat we dat kunnen uitvoeren. Om te winnen, zal elke speler 100 procent moeten zijn. Mentaal is mijn team er alvast klaar voor. Ze zullen er alles aan doen om de titel binnen te halen. Bayern-coach Hans-Dieter Flick

20:30 vooraf, 20 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:31 Wint Neymar eindelijk de CL met PSG? vooraf, 14 uur 31. Wint Neymar eindelijk de CL met PSG?

14:14 vooraf, 14 uur 14. Beckenbauer: "PSG heeft geen zwakke punten". Bayern-legende Franz Beckenbauer verwacht morgen een moeilijke wedstrijd. Volgens de drievoudige winnaar van de CL (1974, 1975 en 1976) is PSG een "evenwichtig en compleet team". "PSG heeft geen zwakke punten", zegt Der Kaiser nog. "Tegen Barcelona had ik altijd de indruk dat er zwakke plekken waren bij de tegenstander en dat we daarvan gebruik konden maken." "Maar dat is niet het geval bij PSG. Spelers als Neymar en Mbappé zijn heel goed in vorm en kunnen echt het verschil maken, maar de kansen zijn volgens mij 50/50. Onze verdediging staat als een huis en met Neuer hebben we nog altijd een betrouwbaar sluitstuk." "Alles is er om er een geweldige finale voor ons van te maken: frisheid, enthousiasme en heel veel zin." . Beckenbauer: "PSG heeft geen zwakke punten" Bayern-legende Franz Beckenbauer verwacht morgen een moeilijke wedstrijd. Volgens de drievoudige winnaar van de CL (1974, 1975 en 1976) is PSG een "evenwichtig en compleet team".

"PSG heeft geen zwakke punten", zegt Der Kaiser nog. "Tegen Barcelona had ik altijd de indruk dat er zwakke plekken waren bij de tegenstander en dat we daarvan gebruik konden maken."

"Maar dat is niet het geval bij PSG. Spelers als Neymar en Mbappé zijn heel goed in vorm en kunnen echt het verschil maken, maar de kansen zijn volgens mij 50/50. Onze verdediging staat als een huis en met Neuer hebben we nog altijd een betrouwbaar sluitstuk."

"Alles is er om er een geweldige finale voor ons van te maken: frisheid, enthousiasme en heel veel zin."

14:10 Schiet CL-topschutter Robert Lewandowski ook in de finale met scherp? vooraf, 14 uur 10. Schiet CL-topschutter Robert Lewandowski ook in de finale met scherp? Als Lewandowski 2 keer scoort in de finale, komt hij op gelijke hoogte van Cristiano Ronaldo. Ze maakten dan allebei 17 doelpunten in één CL-campagne.

14:03 vooraf, 14 uur 03. Parijs zet zich schrap voor de finale. In Parijs wordt alles in gereedheid gebracht voor de finale van morgenavond. Paris Saint-Germain haalt voor het eerst de eindstrijd en dat zullen ze geweten hebben in de Franse hoofdstad. Zo zal de Champs-Élysées enkel toegankelijk zijn voor voetgangers, om zo de regels van social distancing te kunnen garanderen. 20.000 worden uitgedeeld. Er worden daarnaast ook 3.000 politiemensen ingezet om de orde te handhaven en de winkels in de dure winkelstraat te beschermen. Daarnaast gaan ook 17 metrostations dicht. Twee uur na de finale moet alles weer normaal worden, winst of verlies maakt niet uit. . Parijs zet zich schrap voor de finale In Parijs wordt alles in gereedheid gebracht voor de finale van morgenavond.

Paris Saint-Germain haalt voor het eerst de eindstrijd en dat zullen ze geweten hebben in de Franse hoofdstad. Zo zal de Champs-Élysées enkel toegankelijk zijn voor voetgangers, om zo de regels van social distancing te kunnen garanderen. 20.000 worden uitgedeeld.

Er worden daarnaast ook 3.000 politiemensen ingezet om de orde te handhaven en de winkels in de dure winkelstraat te beschermen. Daarnaast gaan ook 17 metrostations dicht.

Twee uur na de finale moet alles weer normaal worden, winst of verlies maakt niet uit.