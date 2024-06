Titelverdediger Italië gaat met defensieve kopzorgen naar 1/8e finale tegen Zwitserland

Geen Calafiori (en Bastoni?)

Italië trekt niet op volle sterkte naar de achtste finale tegen Zwitserland. Achterin zijn er een paar afwezigen. Linksback Federico Dimarco, die telkens basisspeler was in de groepsfase, is hoogstwaarschijnlijk out met een kuitblessure.



Ook centraal wordt het puzzelen voor bondscoach Luciano Spalletti. Riccardo Calafiori maakte een belangrijke goal tegen Spanje, maar is geschorst na twee gele kaarten. Ook die andere basisspeler Alessandro Bastoni is hoogst onzeker. Hij heeft last van koorts en ontbrak vandaag op de laatste training.