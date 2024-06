Spanje zet favorietenstatus nog wat extra in de verf met wervelende comeback tegen Georgië

zo 30 juni 2024 22:53

Spanje einde 4 - 1 Georgië 18' - Own goal - Robin Le Normand (0 - 1) 39' - Doelpunt - Rodri (1 - 1) 41' - Verv. Otar Kiteishvili door Sandro Altunashvili 44' - Geel - Álvaro Morata 51' - Doelpunt - Fabián Ruiz (2 - 1) 52' - Verv. Pedri door Dani Olmo 63' - Verv. Luka Lochoshvili door Giorgi Tsitaishvili 63' - Verv. Giorgi Chakvetadze door Zuriko Davitashvili 66' - Verv. Marc Cucurella door Álex Grimaldo 67' - Verv. Álvaro Morata door Mikel Oyarzabal 71' - Geel - Zuriko Davitashvili 75' - Doelpunt - Nico Williams (3 - 1) 79' - Verv. Giorgi Gvelesiani door Nika Kvekveskiri 79' - Verv. Georges Mikautadze door Budu Zivzivadze 81' - Verv. Dani Carvajal door Jesús Navas 81' - Verv. Fabián Ruiz door Mikel Merino 83' - Doelpunt - Dani Olmo (4 - 1) time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 18' Robin Le Normand 0 - 1 Robin Le Normand 18' 39' Rodri 39' Rodri 1 - 1 51' Fabián Ruiz 51' Fabián Ruiz 2 - 1 75' Nico Williams 75' Nico Williams 3 - 1 83' Dani Olmo 83' Dani Olmo 4 - 1

Op welk lijstje zou Spanje nog niet bovenaan staan? Ondanks een vroege tegengoal wervelde La Roja ook voorbij Georgië. Onder meer Nico Williams vervulde opnieuw een glansrol in de 4-1-zege. In de kwartfinale wacht een clash tegen Duitsland.

Spanje - Georgië in een notendop: Sleutelmoment Het is flink schrikken voor de Spanjaarden bij de owngoal van Le Normand, maar kort voor en kort na de rust zet La Roja de scheve situatie helemaal recht. Rodri en Ruiz brengen Spanje van 0-1 naar 2-1 en daarna is de veer gebroken bij de moedige Georgiërs. Een oppermachtig Spanje stoomt op cruise control door naar een ruime 4-1-overwinning. Man van de match Nico Williams blijft de topprestaties aaneenrijgen op dit EK. Ook vanavond vertolkte hij weer een bepalende rol. Hij bood Rodri de gelijkmaker aan en besliste zelf de wedstrijd met een heerlijke actie en dito afwerking. Zijn eerste treffer op dit EK was meteen een beauty. Opvallend Hij blijft vruchteloos jagen op zijn eerste treffer op dit EK, maar Lamine Yamal zit wel al aan twee assists. Hij is de derde tiener met meerdere assists op een EK, na Enzo Scifo op Euro 1984 en Cristiano Ronaldo op Euro 2004. Statistiek Misschien wel het beste bewijs dat het tiki-taka-voetbal van Spanje tot het verleden behoort: het doelpunt van Rodri was de eerste Spaanse EK-treffer van buiten de zestien sinds Euro 2000. Toen trof Raul raak met een afstandsschot in de groepswedstrijd tegen Slovenië.

Dominant Spanje schrikt zich een hoedje

Spanje en Georgië stonden vorig jaar twee keer tegenover elkaar in de EK-kwalificatiecampagne. Wie had toen kunnen denken dat ze elkaar opnieuw zouden treffen in de 1/8e finales van het EK? Voor EK-debutant Georgië kon het sprookje alleen maar mooier worden en wonder boven wonder gebeurde dat ook.



Na bijna 20 minuten zorgden de Georgiërs immers voor een kleine aardverschuiving in Keulen. Compleet tegen de gang van het spel in leidde een flitsende tegenaanval tot de 0-1. Kakabadze kon zich doorzetten op rechts en met Chvitsja Kvaratschelia in zijn rug werkte Le Normand de voorzet ongelukkig in eigen doel.



Mamardashvili had in een stormachtig begin van Spanje al een treffer van Carvajal verijdeld en breide ook na de openingsgoal een vervolg aan zijn sterk EK. Ook Cucurella en Williams beten hun tanden stuk op de Georgische doelman, bij Spanje sloop er zo ondanks de dominantie toch wat twijfel in de ploeg.



Met de rust in zicht kraakte Georgië dan toch. Rodri kreeg te veel ruimte aan de rand van de zestien en mikte de gelijkmaker in de verste hoek. Dat Morata mogelijk hinderlijk buitenspel stond op het schot werd door ref Letexier en de VAR door de vingers gezien.



Georgië moet de duimen leggen voor Spaanse klasse

Kort na de rust zette Spanje de scheve situatie helemaal recht. Mamardashvili onderscheidde zich nogmaals op een vrije trap van Yamal Lamine, maar in de nasleep kon het Spaanse wonderkind toch het verschil maken. Hij dropte de bal perfect aan de tweede paal en daar kon Ruiz ongehinderd binnenkoppen.

Yamal ging vervolgens ook zelf op zoek naar een treffer om de Zwitser Johan Vonlanthen te onttronen als jongste doelpuntenmaker ooit op een EK. Met knullig balverlies bood Kochorashvili het hem op een schoteltje aan, maar Yamal mikte naast.

Een kwartier voor het einde gleed Gvelesiani een voorzet van Yamal in doel, maar door nipt buitenspel bleef het 2-1. Niet lang evenwel, want meteen daarna besliste Williams de wedstrijd. Op een vlijmscherpe counter zette hij Gvelesiani in de wind en met een knal hoog in doel gaf hij ook Mamardashvili het nakijken.

In de slotfase bood Dani Olmo Yamal tot twee keer toe een flinke kans aan, maar het bleef tegenzitten voor de Barça-aanvaller. Eerst botste hij op de onvermijdelijke Mamardashvili, daarna besloot hij naast. Olmo deed het dan maar zelf. Met een knappe aanname zette hij Dvali in de wind en ook Mamardashvili was kansloos op het secuur geplaatste schot.

Ondanks de valse start en de eerste tegengoal op dit EK stoot Spanje zo toch overtuigend door naar de kwartfinales. Daarin wacht vrijdag de clash met gastland Duitsland. Georgië mag na een dijk van een EK-debuut met opgeheven hoofd huiswaarts keren.

Williams: "We hebben een geweldige ploeg"

Nico Williams was opnieuw één van de uitblinkers bij Spanje. Hij stond na afloop de pers met een brede glimlacht te woord. "Die owngoal van Robin (Le Normand, red.) was een vergissing, maar hij heeft zich nadien goed herpakt. We hebben hem allemaal aangemoedigd en daarna is de wedstrijd verlopen zoals we wilden."



"Ik ben erg blij dat we doorstoten naar de kwartfinales. We hebben laten zien dat we een geweldige ploeg hebben en als we op dit niveau doorgaan, dan kunnen we geweldige dingen doen. Duitsland wordt wel een harde noot om te kraken, maar als we ons niveau halen, dan kunnen we winnen."