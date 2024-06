EK-verrassing Georgië trekt zonder druk naar partij tegen Spanje: "We hebben dit EK al gewonnen"

Geen druk bij Georgië

Voor de Georgiërs is dit EK al geslaagd. De kwalificatie voor de 1/8e finales oversteeg alle verwachtingen.



"We gaan deze wedstrijd dan ook in met veel vertrouwen, omdat we absoluut niets te verliezen hebben. Wat mij betreft hebben we Euro 2024 al gewonnen", vertelde trainer Willy Sagnol in aanloop naar de wedstrijd.



Maar de kans op een nieuwe stunt is niet zo groot. In de kwalificaties voor dit EK gaven de Spanjaarden de Georgiërs een pak rammel: 7-1. "Ik kan me die wedstrijd niet meer herinneren", grapte Sagnol eerst.



"Nee, soms heb je zulke wedstrijden nodig om vooruit te komen in het leven", besloot hij uiteindelijk. Morgen zullen we zien of de Georgiërs effectief stappen gezet hebben.