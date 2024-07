LIVESTREAM: Koeman grijpt in na pijnlijke nederlaag, zet Nederland die recht tegen Roemenië?

Roemenië deed het één keer

In het verleden van deze twee ploegen is Nederland logischerwijs de meest succesvolle onderling: tien op veertien overwinningen voor Oranje. Eén keer won Roemenië, zo'n zestien jaar geleden. De twee landen zaten toen samen in de kwalificatiepoule voor EK 2008. Dorin Goian was goed voor het enige doelpunt tijdens de match in Roemenië.