Herpakt Nederland zich in 1/8e finales tegen groepswinnaar uit poule van de Duivels?

Groepswinnaar Roemenië

Verrassend is een understatement. Roemenië werd als zwakke broertje gezien in de poule van de Rode Duivels, maar ging aan de haal met groepswinst. Iets wat niemand had durven te voorspellen. Komt er vanavond ook een vervolg of stopt het verhaal in de 1/8e finales?