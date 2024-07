LIVESTREAM: Portugal bijt zijn tanden stuk op Slovenië en moet verlengingen spelen

Portugal neemt het in de 1/8e finales op tegen Slovenië. Winnen is een must voor de manschappen van Roberto Martinez. Slovenië is wel een stugge tegenstander, die Engeland nog op 0-0 hield. Voltrekt de logica zich of krijgen we nog een stunt op dit EK? Volg de partij live op deze pagina, VRT 1, VRT MAX of Radio 1.