LIVESTREAM: Het blijft net niet voor Portugal, wanneer kraakt Slovenië?

Nog geen Ronaldo-goal

Opvallend genoeg kon Cristiano Ronaldo, op zijn 39e nog steeds de aanvoerder van Portugal, dit EK ondanks 3 basisplaatsen nog niet scoren. Mogelijk breekt hij de ban tegen Slovenië, dat voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van het land in 1991 de knock-outfase van een groot toernooi haalde.



Dat gebeurde met de hakken over de sloot. De Slovenen stootten als 4e (en laatste) van de beste nummers drie door. Het speelde in groep C 3 keer gelijk, tegen Denemarken (1-1), Servië (1-1) en Engeland (0-0).



Het was de enige derde met 3 punten die door mocht, Nederland, Georgië en Slovakije tellen 4 punten.



Doelman en aanvoerder Jan Oblak, bij Atletico Madrid teamgenoot van Axel Witsel en Arthur Vermeeren, is de sterkhouder van het team, dat dit EK dus nog niet verloor.



Maar als de sportieve logica wordt gerespecteerd, stoot Portugal, de Europese kampioen van 2016, door naar de kwartfinales, waar dan op 5 juli in Hamburg een clash wacht met vicewereldkampioen Frankrijk of de Rode Duivels.