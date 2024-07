LIVESTREAM: Oostenrijk en Turkije strijden voor laatste plekje in de kwartfinales

Eerste confrontatie op groot toernooi

Oostenrijk en Turkije stonden nog nooit eerder tegenover elkaar op een EK of WK. In maart speelden ze nog een vriendschappelijke wedstrijd in Wenen en toen haalden de Oostenrijkers stevig uit met een 6-1-overwinning. Michael Gregoritsch was toen de grote uitblinker met een hattrick.