LIVESTREAM - Bondscoach Tedesco verklaart Duivelse basiself: "We spelen met 4 achterin, zoals altijd"

Ruben Van Gucht blikt vooruit: "Wie past zich aan wie aan?"

In het Journaal blikte Ruben Van Gucht al even kort vooruit op de wedstrijd van vanavond.



"Iedereen hoopt op de Duivels van tegen Roemenië. Dezelfde intensiteit aan de dag leggen, dezelfde werkkracht en veel loopvermogen lijkt het absolute minimum. Of dat zo zal zijn, zal van details afhangen. Vanavond moet dat op de mat gelegd worden om een team als Frankrijk te verslaan", denkt onze man ter plaatse.



"Zelfs dat zal mogelijks niet volstaan, er zal ook nog wat geluk moeten bijkomen. Zo gaat dat in dit soort wedstrijden. De Duivels willen wel absoluut diezelfde intensiteit brengen, ze beseffen dat eenzelfde prestatie als tegen Oekraïne te weinig zal zijn. Dat zei ook Kevin De Bruyne."



Wat mogen we dan verwachten van Frankrijk? "Door de matige resultaten is er veel kritiek op Deschamps. Dat heeft hij in het verleden ook meegemaakt, maar wel altijd veel prijzen gepakt. Hij laat zich niet zo snel zenuwachtig maken."



"Er is veel te doen over de veldbezetting, zowel bij de Fransen als bij de Belgen. Wie past zich aan wie aan? We gaan het straks allemaal zien."