LIVE Frankrijk - België: Dit is de verwachte opstelling bij Les Bleus, L'Equipe spreekt over "avontuur of miskleun"

Zweedse scheidsrechter moet het in goede banen leiden

De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg is aangeduid om maandag de achtste finale tussen Frankrijk en België in goede banen te leiden.



Voor de 35-jarige Nyberg, die aan zijn eerste groot toernooi bezig, wordt het de derde wedstrijd op dit EK. Eerder floot hij Roemenië-Oekraïne (3-0) en Albanië-Spanje (0-1). In de Champions League werd hij zeven keer ingezet, onder meer dit seizoen in de kwartfinale tussen Arsenal en Bayern München (2-2).



Nog in Europa was Nyberg scheidsrechter bij twee wedstrijden van Racing Genk: in november 2021 bij een groepswedstrijd in de Europa League tegen Dynamo Zagreb (1-1) en in augustus 2023 in de derde kwalificatieronde voor de Europa League tegen Olympiakos (1-0 nederlaag). Een wedstrijd van de Rode Duivels floot hij nog niet.