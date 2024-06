Slovakije gelooft vol in zijn kansen tegen topfavoriet Engeland: "We kunnen ze aan met onze teamgeest"

Aanvoerder Skriniar: "De druk ligt bij de Engelsen"

Slovakije mikt zondag (18 uur) op een stunt in zijn achtste finale op het EK voetbal tegen Engeland. Dat vertelde aanvoerder Milan Skriniar vrijdag. "Zij zullen onder veel meer druk staan dan wij. Dat kan in ons voordeel werken."



De leider van de Slovaakse defensie benadrukte de grote inzet voor zijn land: "Natuurlijk wordt het iets speciaals. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen in Slovakije. Als we Engeland kloppen, zou dat ons beste resultaat in de geschiedenis zijn. Ik geloof dat we het kunnen."

Slowakije klopte de Rode Duivels op de openingsspeeldag in groep E. Engeland is echter nog andere koek, vond Skriniar.



"Hun team barst van de wereldsterren. Maar we hebben hun wedstrijden in de groepsfase gezien en ze spelen nog niet op hun best. Dit kan onze kans zijn om ze te verslaan. Zij vertrouwen op individuele kwaliteit en weten dat ze spelers hebben die wedstrijden kunnen beslissen. Maar ik denk dat we ze aankunnen met onze teamgeest."