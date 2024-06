LIVESTREAM: Engeland zet alles op alles in slotfase tegen Slovakije

Southgate: "Moeten sneller sterker worden"

Engeland kijkt vooruit en niet achteruit, zo blijkt na de persconferentie met Gareth Southgate. "Alles wat er gebeurd is, is nu vrij irrelevant", vertelt de bondscoach over de matige 5 op 9 in de groepsfase. "Het was niet spannender dan we dachten, we wisten dat alle vier de teams punten van elkaar konden afsnoepen. We hebben het beste niveau nog niet bereikt, maar we stonden bovenaan in de groep en nu moeten we zorgen dat we sneller sterker worden dan de andere teams."



Het eerste andere team dat Engeland ontmoet is Slovakije. "Het is een heel goed gecoacht team en ze hebben een duidelijke spelidentiteit. We hebben dingen waar we op kunnen bouwen, maar dit is ook een andere test, een andere fase", duidt Southgate.