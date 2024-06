Rüdiger lijkt net op tijd fit, haalt Duitsland eindelijk nog eens de kwartfinale op een groot toernooi?

Rüdiger in de basis?

Julian Nagelsmann zal toch even opgelucht ademhalen. Sterkhouder achterin Antonio Rüdiger tekende present op de laatste training en lijkt dus te kunnen starten morgenavond.



Zijn kompaan achterin, Jonathan Tah, is er dan weer zeker niet bij. Hij liep tegen 2 gele kaarten aan in de groepsfase en is geschorst.