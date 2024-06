LIVESTREAM: Skov Olsen en Delaney in de basis bij Denemarken, Sané aan de aftrap bij Duitsland

Nagelsmann: "Ik verwacht geen makkelijke overwinning"

Op de persconferentie blikte bondscoach van Duitsland Julian Nagelsmann tevreden terug op de groepsfase van zijn team.



"We begonnen met een match die makkelijker was dan we hadden verwacht. Daarna wachtte een moeilijker duel met Hongarije, dat ons op fysiek vlak problemen bezorgde. Tegen Zwitserland ten slotte wachtten we erg lang om gelijk te maken."



"Het is goed om al je wedstrijden met 3-0 te winnen, dat geeft vertrouwen, maar ik heb het liever zo. We hebben op deze manier verschillende wedstrijdsituaties meegemaakt."



Zaterdag verwacht de Duitse bondscoach wel een betere prestatie van zijn ploeg dan in het laatste groepsduel tegen Zwitserland.





"Ik hoop dat we niet tot de laatste minuut zullen wachten om gelijk te maken en dat we makkelijk zullen winnen, maar dat verwacht ik niet. Denemarken is een zeer goed georganiseerd team. Het wordt een moeilijke tegenstander. Ze hebben zeer ervaren en fysiek sterke spelers in hun rangen. Ze verdedigen agressief en passen zich goed aan verschillende situaties aan."