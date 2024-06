Duitsland overleeft schrikmoment tegen Denemarken en stoot door naar kwartfinales

Weg naar de 1/8e finales

Duitsland kon zich afgelopen zondag pas op de valreep verzekeren van groepswinst. Na een collectieve wanprestatie in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland was cultspits Niclas Füllkrug de Duitse redder in nood. Zijn gelijkmaker in de 93e minuut bezorgde Duitsland alsnog een gelijkspel én de koppositie in Groep A.





Denemarken stootte door als tweede in de weinig sprankelende Groep C. Als runner-up in je groep eindigen zonder ook maar één wedstrijd te winnen, het is een EK-primeur die de Denen op hun naam mogen schrijven.