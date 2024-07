LIVESTREAM: Invaller Dani Olmo zet Spanje voorlopig op weg naar halve finale

EK-geschiedenis

Op EK's staat het in onderlinge confrontaties 2-1 voor Spanje. In 2008 won het met een 1-0 in Wenen meteen ook het hele toernooi. Daarna moeten we meteen naar de jaren '80. In '84 ging Spanje in de groepsfase weer met 1-0 voorbij Duitsland.





In 1988 was de winst wel voor (toen nog West-)Duitsland: 2-0. Ook toen was Duitsland gastland. Wie weet wil dat wel iets zeggen over vanavond.