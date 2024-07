LIVESTREAM (17.35 u): Voormalig prijzenpakker Iker Casillas komt Spanjaarden hart onder riem steken

Nagelsmann niet naïef

Voor de ogen van het eigen publiek staat thuisland Duitsland voor een aartsmoeilijke opdracht in de 1/8e finales, namelijk: voorbij Spanje - die zichzelf tot topfavoriet heeft ontpopt - geraken. Duitsland probeert zich morgen/vrijdag

"Maar we hebben er vertrouwen in dat we een goede prestatie kunnen neerzetten", gelooft bondscoach Julian Nagelsmann in de Duitse kansen voor de klepper. "Onze voorbereidingen zijn afgerond. We hebben besloten wie aan de wedstrijd start en wie niet. We voerden gisteren veel individuele gesprekken en bekeken veel video's."



"Het wordt een zware match morgen. Beide teams zijn sterk in balbezit, hebben kwaliteiten op de counter en kunnen hun tegenstander onder druk zetten. Het zal morgen belangrijk zijn om veel één-tegen-éénsituaties in ons voordeel te beslissen."