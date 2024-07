LIVE (21 uur) - Roberto Martinez wil criticasters lik op stuk geven, Frankrijk aast op revanche voor 2016

Roberto Martinez vol vertrouwen

Roberto Martinez wil zich vanavond met Portugal plaatsen voor de halve finales van het EK voetbal in Duitsland. Tegenstander van de Portugezen in de kwartfinales is Frankrijk, dat in de 1/8e finales de Rode Duivels uitschakelde. De gewezen bondscoach van België loopt naar goede gewoonte over van vertrouwen in aanloop naar het duel.



"Ik denk dat we er helemaal klaar voor zijn. Dit zijn de kwartfinales en we zijn volledig gefocust", sprak Martinez donderdag op het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd. De Spanjaard bleef echter niet doof voor de kritiek die Portugal kreeg na de 1/8e finales tegen Slovenië, die pas na strafschoppen gewonnen werd (0-0 na 90 en 120 minuten).



"We zijn zelf kritisch en willen altijd verbeteren, maar hoeven niet alles van wedstrijd tot wedstrijd te veranderen. Kritiek laat zien hoe gepassioneerd mensen zijn over het nationale team en dat accepteer ik. Maar ik geloof ook dat we heel belangrijke spelers hebben en een zeer competitieve bank. Het is mijn taak om onze spelers zo goed mogelijk te laten presteren en dat beloof ik de fans ook."