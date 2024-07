LIVESTREAM: De Turken worden gek, Oranje moet achtervolgen na openingsgoal van Akaydin

5e kwartfinale voor Nederland, 3e voor Turkije

Voor Nederland was het al van Euro 2008 geleden dat het nog eens in de kwartfinales stond. Oranje bereikte in totaal al vier keer de laatste acht op het EK en wist twee keer door te stoten naar de halve finales, in 2000 en 2004.





Turkije staat voor de derde keer in de kwartfinales van het EK. Enkel in 2008 raakten de Turken tot in de halve finales, toen ze Kroatië na penalty's uitschakelden. Op Euro 2000 werd Turkije in de kwartfinales uitgeschakeld door Portugal.