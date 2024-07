LIVESTREAM (19.45 u): Turkse fans moeten fanwalk stoppen door wolvengroeten, kolkende sfeer voor clash tegen Nederland

Nederland en Turkije strijden vanavond om het laatste plekje in de halve finale. Oranje deed in de vorige ronde alvast vertrouwen op met een duidelijke zege tegen Roemenië, maar er wacht een Turkse heksenketel in Berlijn. Volg de clash van onze noorderburen vanaf 21.00 uur op deze pagina of via VRT 1, VRT MAX en Radio 1.