LIVESTREAM: Gareth Southgate voert slechts één noodgedwongen wissel door tegen Zwitserland

Southgate ziet groep groeien

Sprankelend? Dat was Engeland allerminst op dit EK. Dus is de kritiek in eigen land niet mals voor de nationale ploeg.





"Elk team wil natuurlijk goals scoren, maar we speelden tegen ploegen die ons dat zo moeilijk mogelijk wilden maken", countert bondscoach Gareth Southgate.





Hij ziet dat zijn jongens groeien op training: "Het team zit nu in een andere mentale flow. Het gaat allemaal vloeiend. Hoe langer de spelers hier zijn, hoe minder ze bezig zijn met de storm van buitenaf."





"We hebben allemaal een groot doel voor ogen. Maar de titel is nog ver weg. Je mag geen enkele stap overslaan. Tegen Zwitserland zullen we diep moeten graven, maar iedereen is enorm gemotiveerd."