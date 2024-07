Saai spel? Deschamps ziet geen problemen: "In Frankrijk zijn ze gelukkig met resultaten"

Zwakke niveau van Mbappé en Griezmann?

Ook bij Frankrijk beseffen ze dat sterspelers Mbappé en Griezmann hun stempel nog niet al te hard konden drukken op dit EK. "We hebben het collectief altijd vooropgesteld", zegt Adrien Rabiot. "Het collectief is sterker dan het individu."



"Griezmann en Mbappé ogen minder fris, maar we staan volledig achter hen. Ze kunnen een moeilijke situatie op elk moment deblokkeren. We hebben hen nodig als we de finale willen winnen."