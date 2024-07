LIVE (21 uur) - Geen Griezmann bij Frankrijk, Spanjaarden zoals verwacht met Olmo en Navas

Rodri: "Frankrijk is misschien beste elftal ter wereld"

Ook Rodri vindt niet dat Frankrijk "saai" speelt. "Zo denken de supporters er misschien over, maar als speler ben ik er niet van overtuigd. Frankrijk heeft een geweldig team en staat met een reden in de halve finales. Het land zit vaak in de laatste fase op de grote toernooien en heeft geweldige spelers, zoals Kylian Mbappé."



"Frankrijk is misschien wel het beste elftal ter wereld, maar wij vrezen niemand. We weten wat we moeten doen om zulke tegenstanders te verslaan. Het zal aankomen op details, want we vormen allebei een sterk team."



"Ik denk dat de wedstrijd niet bol zal staan van grote kansen, dus we zullen efficiënt moeten zijn als we de Fransen willen pijn doen. Negentig minuten lang moeten we geconcentreerd zijn", sprak de Spaanse draaischijf.