LIVESTREAM - Nederland of Engeland: wie plaatst zich als tweede voor de finale van het EK?

Geen goede penaltyreputatie

Als het straks op penalty's aankomt, zullen ze wellicht vooral bij Oranje even in de haren krabben. Nederland moest op grote toernooien al acht keer een strafschoppenreeks afwerken en slechts twee keer kwam het als winnaar uit de strijd. Op Euro 2004 versloeg het Zweden in de kwartfinales en tien jaar later ging het na penalty's voorbij Costa Rica naar de laatste vier op het WK in Brazilië.



De laatste penaltyreeks voor Nederland was in de kwartfinales van het vorige WK in Qatar. Virgil van Dijk en Steven Berghuis kregen hun strafschop toen niet voorbij Emiliano Martinez en zo stootte Argentinië door naar de laatste vier. Messi en co pakten uiteindelijk de wereldtitel.





In Engeland krijgen ze nog rillingen als ze denken aan de penaltyreeks in de finale tegen Italië op het vorige EK, maar dat was wel de enige van de laatste drie strafschoppenreeksen op grote toernooien (EK/WK) die Engeland verloor.