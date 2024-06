Tosun geeft Turkse kwalificatie extra laagje glans met late winner, Tsjechië druipt af op EK

Tsjechië weet wat het te doen staat, want het stoot enkel met een zege door naar de volgende ronde. Voor Turkije hoeft een nederlaag geen ramp te zijn.



Als de Turken met minder dan drie goals verschil verliezen, kwalificeren ze zich waarschijnlijk ook nog. In dat geval treffen ze wel Spanje. Oostenrijk is dan toch een aantrekkelijker vooruitzicht.



We negeren nu wel Georgië, dat in principe kansloos is tegen het op papier veel sterkere Portugal.