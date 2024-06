Houdt Turkije de tweede plek vast of wipt Tsjechië nog naar een ticket voor de 1/8e finales?

Met het mes op de keel. Tsjechië hoopt in Hamburg alsnog de kwalificatie voor de knock-outfase veilig te stellen. Daarvoor moet het wel voorbij Turkije, dat zijn tweede plek verdedigt. Wie glipt mee in het zog van leider Portugal? Volg het vanaf 21.00 uur op VRT 1, VRT MAX, Radio 1 of op deze pagina.