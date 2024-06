LIVESTREAM: Kvaratschelia bezorgt Georgië een droomstart, Ronaldo en co moeten meteen achtervolgen

David tegen Goliath

Als we even spieken naar de FIFA-ranking, is het een ongelijke strijd: Portugal is al jaren een vaste klant in de top 10 en kampeert op plek 6, tegenstander Georgië is het laagst gerangschikte land op dit EK op stek 74.



Om dat even te kaderen: landen als Jordanië en Kaapverdië staan nog voor Kvaratskhelia en co in de ranking.



Al kunnen de kleintjes altijd verrassen, natuurlijk. Georgi ë heeft op dit EK al bewezen dat ze zonder schrik tussen de lijnen staan. Tegen Tsjechië en Turkije speelden ze een puike wedstrijd.