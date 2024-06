Groepswinst is al binnen, maar Portugal jaagt tegen Georgië op perfect rapport in Groep F

Tegen Turkije verzekerde Portugal zich van de eerste plek in Groep F. Toch zal de perfectionist in Roberto Martinez ongetwijfeld gebrand zijn op een perfect rapport in de groepsfase.



Georgië is op papier een haalbare kaart, maar kon wel al verrassen op dit EK. Tegen Tsjechië raapte het een punt, tegen Turkije zorgden Mikautadze en co. voor een leuke pot voetbal.