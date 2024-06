LIVESTREAM: Georgië en Tsjechië maken er een opwindende wedstrijd van, 0-1 van Hlozek afgekeurd

Iedereen op scherp voor hun match van de waarheid

Tsjechië en Georgië openen de vierde wedstrijddag van de tweede speelronde op het EK in Duitsland. Zowel de Tsjechen als de Georgiërs verloren op de openingsspeeldag en hopen in het Volksparkstadion in Hamburg hun eerste punten te kunnen rapen.



De stugge Tsjechen verloren dinsdag op de valreep met 2-1 van het Portugal van Roberto Martinez na een laat doelpunt van Francisco Conceiçao. De Tsjechische bondscoach Ivan Hasek beloofde op de persconferentie in aanloop naar de partij alvast dat ze meer zouden aanvallen dan tegen de Portugezen.



"In de eerste wedstrijd misten we durf, maar stonden we ook constant onder druk. We moesten de hele wedstrijd verdedigen en dat deden we vrij goed. We hebben alles gegeven, maar zij waren de betere ploeg en dat moeten we accepteren."



Bij een nieuwe nederlaag zou het toernooi van de kwartfinalist van het EK 2020 er wel eens vroegtijdig kunnen opzitten.



"We verwachten niet dat Georgië het initiatief zal nemen, maar ze hebben wel drie tot vier spelers die heel goed en heel snel kunnen aanvallen."



De Georgiërs verloren in hun eerste groepsmatch met 3-1 van Turkije, maar hebben volgens bondscoach Willy Sagnol wel een grote stap voorwaarts gezet.



"De 3-1-nederlaag tegen Turkije was een emotionele wedstrijd. Dat is misschien de reden waarom we de eerste twintig minuten niet goed speelden. Het zal sowieso een goede herinnering zijn, want de spelers vonden het geweldig. Ze mogen terecht trots zijn", zei Sagnol.



Tegen Tsjechië verwacht de Fransman wel "een andere wedstrijd".



"Tsjechië heeft veel ervaring op grote toernooien, kwalificeerden zich op een knappe manier voor het EK en we moeten ze respecteren. Als we met vertrouwen spelen, kunnen we een fantastische prestatie neerzetten."