LIVESTREAM: 1-1! Mikautadze (ex-Seraing) verrast Turkije en scoort eerste Georgische goal op een groot toernooi

Debuut voor Georgië op groot toernooi

Georgië is het enige debuterende land op het EK. Toen er nog sprake was van de Sovjet-Unie speelden er wel 4 Georgiërs bij de ploeg die Europees kampioen werd in 1960.





Georgië is ook het laagst gerangschikte land op de FIFA-ranking. Slecht één land begon ooit lager aan een EK, dat was Oostenrijk. Dat stond toen op een 92e plek voor het EK van 2008. Oostenrijk was toen medeorganisator en lag er meteen uit in de groepsfase.





Ondanks een vierde plaats in de EK-kwalificatiecampagne, greep het toch de waterkans om zich naar dit EK te knokken. Het eindigde vierde na Spanje, Schotland en Noorwegen. Maar dankzij een succesvolle Nations League-campagne pakte het een PO-ticket. Daarin ging het voorbij Luxemburg, 2-0 en Griekenland, na strafschoppen.