LIVESTREAM: Slovakije en Roemenië delen elkaar prikjes uit, maar grote kansen blijven uit

Roemenië boven?

Sinds de splitsing in 1993 speelde Slovakije acht keer tegen Roemenië, maar kon het geen enkele keer winnen. De laatste onderlinge wedstrijd, in 2013, eindigde op 1-1. Je kan je afvragen of die nog representatief is, want enkel veteranen Pekarik en Kucka waren er toen al bij. Van de Roemenen zelfs niemand die in de huidige selectie zit.