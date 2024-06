Haalt Slovakije groepswinst weg voor de neus van de Rode Duivels of helpen Roemenen ons een handje?

Spanning troef in Groep E. Niet alleen voor België en Oekraïne, ook voor Slovakije en Roemenië kan het vanavond nog alle kanten op. Grissen de Slovaken de gedroomde groepswinst weg voor de neus van de Duivels of belandt het klassement nog helemaal op zijn kop? Volg de partij live op deze pagina, kijk via VRT Canvas en VRT MAX of luister op Radio 1.