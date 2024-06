LIVESTREAM (18u): Knallen de Rode Duivels naar de volgende ronde tegen Oekraïne?

Woensdag is de dag van de waarheid voor de Rode Duivels. Met een gelijkspel tegen Oekraïne is België altijd zeker van de 1/8e finales, maar gezien de potentiële tegenstanders lijkt groepswinst een buitenkans. Om dat te bereiken moet gewonnen worden. Volg de beslissende wedstrijd tegen Oekraïne hier live, of volg via VRTMax, VRT1 of Radio 1.